Le refus de l’initiative législative ne met pas forcément fin au débat. Si le peuple accepte le principe constitutionnel du salaire minimum, mais rejette la loi des initiants, tout dépendra alors du sort réservé au contre-projet législatif.

Salaire minimum: ce que changerait un oui à l’initiative constitutionnelle

Salaire minimum: ce que changerait un oui à l’initiative constitutionnelle

Claude Ansermoz Rédacteur en chef en charge des contenus

Il fallait cocher pas moins de quatre cases pour se prononcer sur l’instauration d’un salaire minimum cantonal. Deux résultats sont déjà connus: l’initiative législative, soit la loi détaillée proposée par les initiants, est refusée. La question subsidiaire no 4 – «Si l’initiative législative et le contre-projet législatif sont acceptés par le peuple, est-ce l’initiative ou le contre-projet qui doit entrer en vigueur?» – devient donc sans objet.

Reste une question importante: que se passerait-il si le peuple vaudois acceptait l’initiative constitutionnelle, mais refusait l’initiative législative?

D’abord, le principe du salaire minimum entrerait dans la Constitution vaudoise. L’article 60 serait complété afin d’inscrire le droit de chaque travailleuse et travailleur à un salaire assurant un niveau de vie décent, ainsi que le principe selon lequel l’État institue un salaire minimum applicable, en principe, à tous les secteurs économiques.

En revanche, la loi détaillée proposée par les initiants ne s’appliquerait pas. Il n’y aurait donc pas d’entrée en vigueur automatique de leur dispositif légal: pas de salaire minimum fixé selon le modèle de 23 francs de l’heure, base 2023, indexé automatiquement à l’indice des prix à la consommation, ni des modalités de contrôle et de sanctions prévues par cette initiative législative.

La suite dépendrait alors du vote sur le contre-projet législatif.

Si le contre-projet est accepté, le canton aurait à la fois un principe constitutionnel en faveur d’un salaire minimum et une loi d’application, celle du contre-projet, qui entrerait en vigueur. La brochure officielle précise que ce contre-projet peut entrer en vigueur indépendamment de l’acceptation de l’initiative constitutionnelle.

Si le contre-projet est lui aussi refusé, il ne resterait que le principe constitutionnel, sans loi d’application immédiate. Les autorités devraient alors élaborer une base légale pour concrétiser ce mandat constitutionnel. Les modalités pratiques du salaire minimum ne seraient donc pas directement réglées par ce vote.

Un point est essentiel: l’initiative législative ne peut entrer en vigueur que si l’initiative constitutionnelle est acceptée, les initiants ayant lié les deux textes. Mais l’inverse n’est pas vrai: la Constitution peut être modifiée même si la loi d’initiative est refusée.