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Votations du 14 juin
Les Suisses disent oui à un service civil plus restreint

Les Suisses ont approuvé une réforme rendant l'accès au service civil plus difficile, selon gfs.bern. Genève rejette le projet avec 55,7%, tandis que le Valais et Zurich l'acceptent à 58,4% et 59,5%.
Publié: il y a 38 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 14 minutes
Photo: AFP
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ATS Agence télégraphique suisse

L'accès au service civil sera plus difficile. Les Suisses ont soutenu par 53% dimanche une réforme faisant à nouveau du service civil une exception au service militaire, selon une projection de gfs.bern. La marge d'erreur est de +/- 3%.

Genève a déjà livré des résultats quasi définitifs. Le canton du bout du lac refuse cette réforme par 55,7%. Vaud dit non du bout des lèvres (50,02%). Les résultats des grandes villes ne sont pas encore disponibles. Le Jura a amplement rejeté le texte par 60,3%. Bâle-Ville est également dans le camp du non avec 61,6%.

Le Valais a accepté ce changement par 58,4%, Neuchâtel par 55,3% et Fribourg par 52,4%. Les résultats sont similaires outre-Sarine avec un oui clair. Zurich a validé le tour de vis par 59,5% et Argovie par 58%, selon les premiers résultats. St-Gall, les Grisons, la Thurgovie et Schwyz sont au-delà des 60%.

Obligation constitutionnelle

Le projet met en oeuvre de manière rigoureuse l'obligation constitutionnelle pour les hommes d'accomplir un service militaire. Le gouvernement a prévu six mesures.

Le service sera de 150 jours. Les soldats ayant terminé leur service militaire ne pourront plus passer au service civil afin de se soustraire au tir obligatoire. Les obligations seront identiques pour tous, y compris pour les cadres.

Les affectations nécessitant des études de médecine seront interdites et les astreints devront faire un service par an jusqu'à accomplissement de tous les jours de service. Enfin, les personnes déposant une demande d'admission au service civil avant ou pendant l'école de recrues devront accomplir leur affectation longue dès l'année suivant leur admission.

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