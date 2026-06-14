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«Pas de Suisse à 10 millions»
Ce sont les cantons les moins peuplés qui ont dit «oui»

Ce sont les campagnes les moins peuplées et les moins concernées par l'immigration qui ont le plus voté «oui» à l'initiative. Et ce sont les régions les plus urbaines, les plus concernés par la cherté des loyers, qui ont rejeté l'initiative qui ciblait leurs problèmes.
Publié: 14:31 heures
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Dernière mise à jour: il y a 42 minutes
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Paradoxe frappant: ce sont les petites communes rurales qui ont le moins besoin de l'initiative UDC qui l'ont le plus massivement acceptée.
Photo: DR
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Myret ZakiJournaliste Blick

En majorité, les Suisses ont rejeté à 55%, ce dimanche 14 juin, l'initiative de l'UDC, «Pas de Suisse à 10 millions». 

Mais le paradoxe le plus frappant, c'est que ce sont les communes et cantons à plus faible densité, et les moins concernés par les problèmes pointés par l'UDC, à savoir l'immigration, les loyers chers et la surpopulation, qui ont voté le plus massivement en faveur de l'initiative. Et ce sont les grandes villes les plus concernées par ces problèmes, et auxquelles s'adressait clairement l'UDC, qui ont le plus massivement rejeté l'initiative.

Taux soviétiques de «oui»

Ainsi, au coeur de Schwytz, une commune agricole et caractérisée par une faible densité de population, Unteriberg, a battu le record suisse, sur la base des derniers résultats. Elle a voté «oui» à 91% pour l'initiative UDC. Du côté romand, c'est la petite commune fribourgeoise de Jaun (650 habitants), dont 82% du territoire est constitué de surfaces agricoles, de forêts et de zones alpines, qui détient la palme du «oui» (89%) romand à l'initiative UDC.

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La commune de Jaun ne compte que 3,5% de population étrangère, très loin du taux de 25-27% affiché au niveau national. Celle d'Unteriberg ne compte pas plus de 10-12% d'étrangers. Parmi les cantons qui ont dit «oui» à l'initiative figurent précisément ceux les moins denses de Suisse, comme Uri, Obwald, Glaris, Appenzell Rhodes-Intérieures, et le Tessin.

Succès inversé de l'UDC

Ainsi, le résultat montre à quel point les arguments de l'UDC n'ont pas convaincu les populations auxquelles ils s'adressaient, à savoir les populations des métropoles, typiquement confrontées au quotidien aux questions de densité de population, d'immigration et d'asile, de loyers chers et de transports et routes encombrés. 

Le «non» vient en effet des cantons à plus forte concentration de population, mais aussi et surtout de ceux où se concentrent les plus grandes entreprises, comme Bâle-Ville (un record de refus à 73,2%), Zurich, Genève et Vaud. Ces cantons figurent parmi ceux qui ont le plus besoin de main-d’oeuvre européenne.

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