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Votations du 14 juin
Reconnaissance des aînés dans la Constitution neuchâteloise

Les Neuchâtelois ont largement approuvé un nouvel article constitutionnel reconnaissant les droits des aînés. Le texte vise à promouvoir leur autonomie et leur qualité de vie. La participation atteint 45,44%.
Publié: il y a 17 minutes
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ATS Agence télégraphique suisse

La population neuchâteloise devrait approuver dimanche très largement l'introduction d'une disposition sur le droit des aînés dans la Constitution cantonale. Une partie de la droite s'opposait à cet objet, mais n'a pas fait campagne sur le sujet.

Après le résultat de dix communes sur 24, les citoyens neuchâtelois acceptent ce nouvel article constitutionnel à 77,24%. Le taux de participation s'élève actuellement à 45,44%.

La Constitution neuchâteloise aura à l'avenir un nouvel article qui précise que l'Etat et les communes veillent à favoriser la participation, l’autonomie, la qualité de vie et le respect de la personnalité des aînées et des aînés. Le projet s'inspire d'articles existants dans les Constitutions genevoise et fribourgeoise.

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