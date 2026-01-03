Vers la fin des discothèques après la tragédie suisse?

Alors que les habitudes sociales et festives changent, les discothèques menaçées d'extinction et de fermeture? La tragédie de Crans-Montana attisent les oppositions à ces établissements de nuit.

Richard Werly Journaliste Blick

La liste est longue. Trop longue. Terrible. Funeste. Il suffit d’une recherche sur Internet pour constater combien les incendies dans les discothèques endeuillent la planète depuis des décennies. Le plus grave? 492 morts lorsque le feu a dévasté, en 1942, le club «Coconut Grove» à Boston (Massachusetts). Mais depuis, et malgré le renforcement des normes de sécurité dans ces espaces clos et festifs, la liste s’est allongée. Depuis 2000, au moins 11 incendies ayant fait 40 morts ou plus ont ravagé des boîtes de nuit dans le monde, la dernière à Kocani, en Macédoine du Nord, en mars 2025. Bilan: 63 morts, en grande majorité des jeunes.

Et maintenant?

Et maintenant, que faire? Ne devrait-on pas, simplement, interdire les discothèques qui ne sont pas à ciel ouvert, par exemple sur les plages? En France, cela a déjà eu lieu, en pleine pandémie de Covid. Il s’agissait d’éviter la propagation du virus. Le décret, publié au Journal officiel le 8 décembre 2021, interdisait «les activités de danse dans tous les bars et restaurants du pays» jusqu’au 6 janvier. D’autres pays d’Europe avaient alors imité les autorités françaises.

L’épidémie, de toute façon, a frappé comme une massue fatale ces établissements de nuit. Rien qu’en France, 430 ont mis la clé sous la porte. «Nous pensions qu’un tiers des boîtes de nuit françaises ne rouvriraient pas après la crise sanitaire. En fait, c’est bien plus grave», a confirmé au micro de RTL Patrick Malvaës, président du Syndicat National des Discothèques et Lieux de Loisirs. Lequel va jusqu’à parler d'«un monde englouti», même s’il affirme que les discothèques en France répondent à des normes de sécurité «extraordinairement sévères».

Preuve de la montée de l’intolérance envers ces lieux festifs et nocturnes: les pétitions sur les réseaux sociaux se multiplient. En cause, avant la sécurité, le fait qu’ils représentent, pour les riverains, «une source incessante de nuisances sonores nocturnes quasi quotidiennes, toute la nuit jusqu’au petit matin, tant pour les résidents de l’immeuble que pour le voisinage», peut-on lire dans un appel lancé contre un établissement du 11e arrondissement parisien.

Sont aussi cités «le local non insonorisé, l’absence de limiteur de bruit (musique) et de porte anti-bruit sur la cour ou de sas à l’entrée», ainsi que la «totale indifférence des gérants, responsables et employés face à la situation». Il reste, en 2025, environ 1400 discothèques en France. Pour combien de temps? En 40 ans, leur nombre a été divisé par trois.

À New York, la colère

Aux Etats-Unis, un mot d’ordre a même vu le jour. Des riverains de New York, ville où le nouveau maire Zohran Mamdani vient de prendre ses fonctions, bataillent depuis des années contre des clubs tels que le Paragon, Freehold et TBA, dans des quartiers comme Brooklyn. Ces clubs sont déjà confrontés à des conditions économiques de plus en plus difficiles, liées aux loyers élevés, à la hausse des coûts d’assurance et aux nouveaux comportements des jeunes générations.

«Pourquoi ces clubs ferment-ils? Parce que leurs loyers sont de plus en plus chers et que l’alcool, dans leurs murs, ne coule plus à flots. Le déclin financier de certains des clubs les plus populaires de la ville met en lumière les réalités de la vie nocturne», titrait le New York Times en avril 2025.

L’une des raisons citées par le New York Times pour expliquer ces fermetures de discothèques est la sécurité, par ricochet. Elle fait bondir le prix des assurances. «Ces établissements subissent des hausses de tarifs très importantes et sont confrontés au coût croissant de la gestion des plaintes déposées contre eux.

Les restaurants, les bars et d’autres établissements peuvent être entraînés dans une procédure judiciaire lorsqu’un client blesse un tiers après une soirée arrosée. Ainsi, de nombreux assureurs ajustent leurs tarifs en raison du risque accru de poursuites qui désignent le restaurant comme la partie «responsable».

Hécatombe au Royaume-Uni

La BBC britannique est du même avis que le quotidien américain. Rien qu’en 2024, 65 discothèques ont fermé au Royaume-Uni. «Au cours des cinq dernières années, environ 400 clubs ont fermé en Grande-Bretagne – soit plus d’un tiers du nombre total», note la BBC, selon laquelle «un ensemble complexe de facteurs se conjuguent et exercent une pression sur le secteur, créant une véritable tempête parfaite pour les boîtes de nuit. De nombreux facteurs peuvent entrer en jeu, notamment la hausse des coûts, les normes de sécurité, la baisse du pouvoir d’achat et l’évolution des modes de vie». Le département de sociologie de l’université de Lancashire, au Royaume-Uni, travaille depuis des années sur ces questions.

En mars 2025, plusieurs de ses chercheurs étaient venus en France pour recueillir les confidences des mythiques discothèques Macumba, fermées depuis lors. À son apogée, la chaîne comptait 23 établissements, dont un à Fribourg en Suisse et un autre à proximité de Genève, à Saint-Julien-en-Genevois. Commentaire de ces experts: 57% des clubs de Londres fermeront d’ici 2030 en raison de l’hostilité croissante du voisinage, de la prolifération des soirées privées et des manifestations en plein air. Le drame de Crans-Montana devrait, malheureusement, renforcer leurs prédictions.