Un incendie dans un bar à Crans-Montana a fait 40 morts et plus de 100 blessés le soir du Nouvel An. Les autorités suisses préviennent que l'identification des victimes pourrait prendre plusieurs jours en raison de la gravité des brûlures.

ATS Agence télégraphique suisse

L'identification des corps des personnes décédées dans l'incendie qui a ravagé un bar de la station de ski de Crans-Montana (VS), pourrait prendre plusieurs jours, voire plus, a indiqué le conseiller d'Etat en charge de la sécurité Stéphane Ganzer.

De nombreuses personnes cherchaient leurs proches au lendemain du brasier qui s'est déclaré la nuit du Nouvel An dans un bar de cette station de ski huppée. Une quarantaine de personnes ont péri et plus d'une centaine d'autres ont été blessées, pour beaucoup des jeunes et pour beaucoup grièvement.

Les autorités helvétiques l'ont répété jeudi: il faudra du temps pour identifier les victimes. «Malheureusement, les victimes ne sont pas identifiables en raison de la gravité de leurs brûlures», a également déclaré à l'agence italienne ANSA l'ambassadeur d'Italie en Suisse, Gian Lorenzo Cornado.

Des causes encore floues

Les causes de l'incendie qui a ravagé un bar de la station de ski de Crans-Montana, dans le sud-ouest de la Suisse, restaient obscures. «La piste aujourd'hui privilégiée est celle d'un embrasement généralisé qui a provoqué une déflagration», a simplement indiqué jeudi la procureure générale du canton.

Les autorités du canton du Valais ont ouvert une instruction pour «incendie», mais ne s'avancent pas dans l'immédiat sur les causes du drame. La piste de l'attentat a été exclue.