DE
FR

Drame en Valais
L'identification des victimes à Crans-Montana peut prendre des jours

Un incendie dans un bar à Crans-Montana a fait 40 morts et plus de 100 blessés le soir du Nouvel An. Les autorités suisses préviennent que l'identification des victimes pourrait prendre plusieurs jours en raison de la gravité des brûlures.
Publié: 06:29 heures
Des personnes déposent des bougies et des fleurs près du bar Le Constellation, à Crans-Montana, le 1er janvier 2026.
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

L'identification des corps des personnes décédées dans l'incendie qui a ravagé un bar de la station de ski de Crans-Montana (VS), pourrait prendre plusieurs jours, voire plus, a indiqué le conseiller d'Etat en charge de la sécurité Stéphane Ganzer.

A lire aussi
Ce qu'il faut savoir quelques heures après le drame à Crans-Montana
Avec vidéo
Victimes, causes, questions
Ce qu'il faut savoir quelques heures après le drame à Crans-Montana
Drame de Crans-Montana: «Est-ce que l'établissement était aux normes?»
Un expert décrypte
Drame de Crans-Montana: «Est-ce que l'établissement était aux normes?»

De nombreuses personnes cherchaient leurs proches au lendemain du brasier qui s'est déclaré la nuit du Nouvel An dans un bar de cette station de ski huppée. Une quarantaine de personnes ont péri et plus d'une centaine d'autres ont été blessées, pour beaucoup des jeunes et pour beaucoup grièvement.

Les autorités helvétiques l'ont répété jeudi: il faudra du temps pour identifier les victimes. «Malheureusement, les victimes ne sont pas identifiables en raison de la gravité de leurs brûlures», a également déclaré à l'agence italienne ANSA l'ambassadeur d'Italie en Suisse, Gian Lorenzo Cornado.

Des causes encore floues

Les causes de l'incendie qui a ravagé un bar de la station de ski de Crans-Montana, dans le sud-ouest de la Suisse, restaient obscures. «La piste aujourd'hui privilégiée est celle d'un embrasement généralisé qui a provoqué une déflagration», a simplement indiqué jeudi la procureure générale du canton.

Les autorités du canton du Valais ont ouvert une instruction pour «incendie», mais ne s'avancent pas dans l'immédiat sur les causes du drame. La piste de l'attentat a été exclue.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus