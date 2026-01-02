Ce vendredi, Mathias Reynard a déclaré que l'identification des victimes du drame en Valais est en cours mais compliquée. Les hôpitaux peinent à faire face, malgré l'aide de personnels mobilisés en urgence.

Un médecin du CHUV confie que le corps des blessés est brûlé à 60% ou plus

ATS Agence télégraphique suisse

L'identification des victimes se poursuit et va prendre du temps, a indiqué vendredi matin le président du gouvernement valaisan. Mathias Reynard a ajouté que la situation restait très tendue dans les hôpitaux. «Nos équipes sont toujours au front», a résumé vendredi matin le conseiller d'Etat sur les ondes de la RTS. Le Saviésan a précisé que l'identification des victimes «va prendre encore du temps» et que les soins aux victimes sont nombreux.

Mathias Reynard a fait état d'une situation «extrêmement tendue» dans les hôpitaux. «Certaines personnes qui avaient congé sont venues travailler pour aider leurs collègues», a relevé le président. Par ailleurs, des discussions sont en cours pour des transferts de compétences dans le domaine médical, des médecins français spécialistes de grands brûlés qui pourraient venir en Valais.

Le conseiller d'Etat a également rendu hommage «aux citoyens et des jeunes qui ont sauvé des vies dès les premières minutes» aux abords du bar. Mathias Reynard n'a pas voulu donner des plus de précisions sur les causes du drame. Le conseiller d'Etat a indiqué que les premiers éléments avancés (embrasement généralisé) sont confirmés. Le conseiller d'Etat n'a pas communiqué un nouveau bilan des victimes.

Le CHUV sous pression

La situation est particulièrement tendue au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV). Selon Wassim Raffoul, médecin-chef de l'hôpital de Morges, une douzaine d'adultes et huit enfants victimes de brûlures y sont actuellement soignés. Pour tous les patients, leur surface corporelle est brûlée à plus de 60%, a-t-il précisé à la RTS.