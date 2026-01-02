DE
«Un soutien fraternel»
La France soignera des blessés du drame de Crans-Montana

Emmanuel Macron a annoncé que la France accueillera des blessés de l'incendie de Crans-Montana. L'Italie en fera de même face aux 115 blessés annoncés par les autorités.
Publié: 06:47 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 51 minutes
1/2
Des personnes déposent des bougies et des fleurs près du bar Le Constellation à Crans-Montana, le 1er janvier 2026.
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Emmanuel Macron a annoncé jeudi que la France accueillait dans ses hôpitaux «des blessés» de l'incendie à Crans-Montana qui a fait une quarantaine de morts et 115 blessés. L'Italie avait annoncé plus tôt qu'elle allait également accueillir des blessés.

«La France accueille des blessés dans ses hôpitaux et se tient disponible pour toute aide. Merci aux équipes et aux soignants mobilisés», a écrit le président français sur le réseau X après s'être entretenu par téléphone avec le président de la Confédération Guy Parmelin.

Le président français n'a pas précisé combien de blessés étaient accueillis en France ni dans quels hôpitaux. «Nos pensées accompagnent les familles», a ajouté le chef de l'Etat qui exprime la «solidarité» de la France avec son voisin suisse et déplore un «bilan (...) terrible».

«Un soutien fraternel»

«Nos équipes diplomatiques et consulaires suivent la situation et apportent l'assistance nécessaire à nos compatriotes touchés par ce drame», a précisé Emmanuel Macron. Le président avait déjà exprimé dans un premier message «la pleine solidarité de la France» et son «soutien fraternel» à la Suisse face à ce drame.

Neuf Français ont été blessés et huit autres ne sont pas encore localisés après l'incendie accidentel, selon un bilan communiqué jeudi soir par le ministère français des Affaires étrangères. Les propriétaires du bar de la station de ski sont par ailleurs un couple de Français, a appris l'AFP de sources concordantes.

Le ministre des affaires étrangères italien Antonio Tajani a annoncé plus tôt que le centre des grands brûlés de Niguarda, dans la banlieue de Milan, accueillera trois personnes gravement brûlées en provenance de la Suisse. Il entend se rendre «demain ou après-demain» sur les lieux du drame. Entre douze et quinze Italiens ont été hospitalisés suite à l'incendie, selon lui.

