L'incendie accidentel dans un bar à Crans-Montana en Suisse, qui a fait une quarantaine de morts dans la nuit du nouvel an, s'inscrit dans une longue liste d'incendies particulièrement meurtriers dans des discothèques.
Avec 492 morts, le feu au club «Cocoanut Grove» à Boston (Massachusetts) le 28 novembre 1942 est aujourd'hui généralement considéré comme le pire feu de ce genre. Il a entraîné le renforcement de plusieurs normes de sécurité dans le pays.
Depuis 2000, au moins 11 incendies avec 40 morts ou plus ont ravagé des boîtes de nuit dans le monde:
Dernière tragédie en date avant celle de Crans-Montana, un départ de feu causé par des engins pyrotechniques dans la discothèque bondée «Pulse» à Kocani en Macédoine du Nord, et la bousculade qui s'en est suivie, tuent 63 personnes – en grande majorité des jeunes.
Un incendie éclate dans une boîte de nuit du centre de Bucarest lors d'un concert de hard rock avec show pyrotechnique: 64 personnes périssent.
242 morts et plus de 600 blessés sont à déplorer dans l'incendie d'une discothèque remplie d'étudiants, à Santa Maria (sud). La tragédie est provoquée par un feu de Bengale réservé à un usage extérieur.
Un incendie dû à des feux d'artifice, dans une boîte de nuit à Perm (Oural, 1200 km à l'est de Moscou), tue 155 personnes.
66 personnes, qui fêtaient le Nouvel An dans une boîte de nuit de Bangkok, meurent dans un incendie provoqué par des feux d'artifice.
44 morts dans l'incendie d'une discothèque de Shenzhen (sud) provoqué par des feux d'artifice tirés à l'intérieur.
194 personnes meurent dans une discothèque de Buenos Aires où près de 2000 jeunes assistaient à un concert de rock.
100 personnes périssent dans un club de West Warwick (Rhode Island, nord-est). L'incendie a été déclenché par des engins pyrotechniques.
65 personnes trouvent la mort dans un gigantesque incendie qui détruit la discothèque La Guajira, située dans le sous-sol d'un vieil immeuble du centre de Caracas.
42 personnes trouvent la mort dans l'incendie d'un restaurant-karaoké dans la ville de Palembang (sud de l'île de Sumatra).
Un incendie ravage un complexe commercial et une discothèque à Luoyang (centre). 311 personnes meurent alors qu'elles célébraient Noël.