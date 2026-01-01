Un incendie mortel a ravagé un bar à Crans-Montana lors du Nouvel An, causant une quarantaine de décès. Ce drame s'ajoute à une série de drames similaires dans des discothèques à travers le monde.

Avant Crans-Montana, de nombreux incendies meurtriers dans des discothèques

L'incendie accidentel dans un bar à Crans-Montana en Suisse, qui a fait une quarantaine de morts dans la nuit du nouvel an, s'inscrit dans une longue liste d'incendies particulièrement meurtriers dans des discothèques.

Avec 492 morts, le feu au club «Cocoanut Grove» à Boston (Massachusetts) le 28 novembre 1942 est aujourd'hui généralement considéré comme le pire feu de ce genre. Il a entraîné le renforcement de plusieurs normes de sécurité dans le pays.

Depuis 2000, au moins 11 incendies avec 40 morts ou plus ont ravagé des boîtes de nuit dans le monde:

16 mars 2025, Macédoine du Nord

Dernière tragédie en date avant celle de Crans-Montana, un départ de feu causé par des engins pyrotechniques dans la discothèque bondée «Pulse» à Kocani en Macédoine du Nord, et la bousculade qui s'en est suivie, tuent 63 personnes – en grande majorité des jeunes.

30 octobre 2015, Roumanie

Un incendie éclate dans une boîte de nuit du centre de Bucarest lors d'un concert de hard rock avec show pyrotechnique: 64 personnes périssent.

27 janvier 2013, Brésil

242 morts et plus de 600 blessés sont à déplorer dans l'incendie d'une discothèque remplie d'étudiants, à Santa Maria (sud). La tragédie est provoquée par un feu de Bengale réservé à un usage extérieur.

5 décembre 2009, Russie

Un incendie dû à des feux d'artifice, dans une boîte de nuit à Perm (Oural, 1200 km à l'est de Moscou), tue 155 personnes.

1e janvier 2009, Thaïlande

66 personnes, qui fêtaient le Nouvel An dans une boîte de nuit de Bangkok, meurent dans un incendie provoqué par des feux d'artifice.

20 septembre 2008, Chine

44 morts dans l'incendie d'une discothèque de Shenzhen (sud) provoqué par des feux d'artifice tirés à l'intérieur.

31 déc 2004, Argentine

194 personnes meurent dans une discothèque de Buenos Aires où près de 2000 jeunes assistaient à un concert de rock.

20 février 2003, Etats-Unis

100 personnes périssent dans un club de West Warwick (Rhode Island, nord-est). L'incendie a été déclenché par des engins pyrotechniques.

1er décembre 2002, Venezuela

65 personnes trouvent la mort dans un gigantesque incendie qui détruit la discothèque La Guajira, située dans le sous-sol d'un vieil immeuble du centre de Caracas.

9 juillet 2002, Indonésie

42 personnes trouvent la mort dans l'incendie d'un restaurant-karaoké dans la ville de Palembang (sud de l'île de Sumatra).

25 déc 2000, Chine

Un incendie ravage un complexe commercial et une discothèque à Luoyang (centre). 311 personnes meurent alors qu'elles célébraient Noël.



