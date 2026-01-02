Après le drame de Crans-Montana, un élan de solidarité traverse la Suisse entière sur les réseaux sociaux. Des citoyens offrent un toit ou une présence aux proches, alors que l’identification prendra du temps encore longtemps.

Des citoyens ouvrent leurs portes aux proches des victimes de Crans-Montana

Au lendemain du drame qui a frappé Crans-Montana et bouleversé toute la Suisse, un vaste élan de solidarité s’organise spontanément. Sur les réseaux sociaux, des citoyens proposent d’ouvrir leur porte aux proches des victimes, souvent démunis face à l’urgence, à la distance et au choc.

«J’habite à 20 km (30 minutes) du CHUV. Si un proche d’une victime hospitalisée à Lausanne a besoin d’un endroit où dormir, se doucher, manger ou simplement parler…», écrit par exemple une personne sur Facebook.

Centraliser l'aide aux proches

Dans le même esprit, un groupe Facebook dédié a vu le jour afin de centraliser cette entraide. Son objectif: offrir un espace de solidarité, de soutien et d’entraide, dans le respect et la bienveillance. Les membres y partagent des informations utiles, proposent ou demandent de l’aide – logistique, morale ou matérielle – et tentent aussi de relayer des messages pour rassurer des proches, voire aider à retrouver des personnes.

Une quarantaine de personnes sont décédées, mais le bilan continue de s'alourdir. Les autorités l'ont répété jeudi: il faudra du temps pour identifier les victimes. La gravité des brûlures complique l'identification des victimes, pour certaines, ressortissantes de pays étrangers.

Le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, a déclaré six Italiens disparus et 13 blessés. Huit Français sont portés disparus.