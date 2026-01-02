DE
FR

Drame de Crans-Montana
Des juniors du FC Lutry ne donnent plus de signe de vie après l'incendie

En plus des familles, le dramatique incendie mortel de Crans-Montana frappe durement Lutry et son club de football. Plusieurs jeunes joueurs sont toujours portés disparus, après le drame qui a coûté la vie à une quarantaine de personnes.
Publié: 06:06 heures
1/2
Plusieurs dizaines de jeunes, parmi lesquels des juniors du FC Lutry, figurent parmi les victimes de l'incendie de Crans-Montana.
Photo: AFP
Blick_Leo_Michoud.png
Léo MichoudJournaliste Blick

Cette sortie d'équipe n'aurait dû être qu'une chouette soirée de Nouvel an entre copains en station. L'incendie mortel de Crans-Montana est dramatique pour le club de foot de Lutry (VD). Selon nos informations, plusieurs membres de l'équipe de juniors B (16-18 ans) se trouvaient à l'intérieur du bar «Le Constellation», où s'est produite la déflagration.

Sur le drame de Crans-Montana
Une image prise dans le bar dévoile l'instant exact du départ du feu!
Live
Tragédie à Crans-Montana
Une image prise dans le bar dévoile l'instant exact du départ du feu!
Le sport valaisan apporte son soutien à Crans-Montana
Dont Sion et le HC Sierre
Le sport valaisan apporte son soutien à Crans-Montana

Ils auraient réservé une table pour 12 personnes. En ce jeudi 1er janvier, difficile de savoir combien de ces jeunes – pour certains nés en 2009 – s'en sont sortis indemnes. «A ma connaissance, l'un d'entre eux est en traitement dans un hôpital. Mais trois ou quatre n'ont pas encore donné signe de vie», se désole le président du FC Lutry dans l'après-midi, Stéphane Bise.

L'information a rapidement circulé dans la commune vaudoise. Sur les réseaux sociaux, plusieurs proches partagent des photos de jeunes garçons ou de jeunes filles dont ils n'ont plus de nouvelles, espérant que les partages leur permettront d'en savoir plus. 

«Nous ne savons pas s'il est vivant»

Manquant d'informations et de certitudes, Stéphane Bise préfère «prendre toutes les précautions possibles avant d'annoncer quoi que ce soit». Il explique seulement que plusieurs équipes sont concernées au sein de son club très familial. «Notre club et notre village sont très durement touchés par ce drame. On va essayer de le gérer avec toute la sensibilité possible», avance le président.

Dans un message sur Facebook, une maman s'inquiète pour son fils qui «fait partie des victimes» de l'incendie. «Nous ne savons pas s'il est vivant et où il est, si vous avez des infos dans quel hôpital il est, contactez-moi», exprime-t-elle en appelant à partager son message. Une helpline, mise en place par le Canton du Valais, est disponible à toutes les familles sans nouvelles de leurs proches et aux témoins: 0848 112 117.

«De nombreuses vies, jeunes pour la plupart, ont été perdues», affirme Guy Parmelin lors de sa conférence de presse, en adressant les condoléances des autorités à tous les proches. L'identification de la quarantaine de victimes des flammes prendra du temps. En rendant hommages à tous les jeunes décédés, le nouveau président de la Confédération promet de «tout mettre en œuvre pour que de telles tragédies ne se représentent pas».

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus