En plus des familles, le dramatique incendie mortel de Crans-Montana frappe durement Lutry et son club de football. Plusieurs jeunes joueurs sont toujours portés disparus, après le drame qui a coûté la vie à une quarantaine de personnes.

Des juniors du FC Lutry ne donnent plus de signe de vie après l'incendie

Cette sortie d'équipe n'aurait dû être qu'une chouette soirée de Nouvel an entre copains en station. L'incendie mortel de Crans-Montana est dramatique pour le club de foot de Lutry (VD). Selon nos informations, plusieurs membres de l'équipe de juniors B (16-18 ans) se trouvaient à l'intérieur du bar «Le Constellation», où s'est produite la déflagration.

Ils auraient réservé une table pour 12 personnes. En ce jeudi 1er janvier, difficile de savoir combien de ces jeunes – pour certains nés en 2009 – s'en sont sortis indemnes. «A ma connaissance, l'un d'entre eux est en traitement dans un hôpital. Mais trois ou quatre n'ont pas encore donné signe de vie», se désole le président du FC Lutry dans l'après-midi, Stéphane Bise.

L'information a rapidement circulé dans la commune vaudoise. Sur les réseaux sociaux, plusieurs proches partagent des photos de jeunes garçons ou de jeunes filles dont ils n'ont plus de nouvelles, espérant que les partages leur permettront d'en savoir plus.

«Nous ne savons pas s'il est vivant»

Manquant d'informations et de certitudes, Stéphane Bise préfère «prendre toutes les précautions possibles avant d'annoncer quoi que ce soit». Il explique seulement que plusieurs équipes sont concernées au sein de son club très familial. «Notre club et notre village sont très durement touchés par ce drame. On va essayer de le gérer avec toute la sensibilité possible», avance le président.

Dans un message sur Facebook, une maman s'inquiète pour son fils qui «fait partie des victimes» de l'incendie. «Nous ne savons pas s'il est vivant et où il est, si vous avez des infos dans quel hôpital il est, contactez-moi», exprime-t-elle en appelant à partager son message. Une helpline, mise en place par le Canton du Valais, est disponible à toutes les familles sans nouvelles de leurs proches et aux témoins: 0848 112 117.

«De nombreuses vies, jeunes pour la plupart, ont été perdues», affirme Guy Parmelin lors de sa conférence de presse, en adressant les condoléances des autorités à tous les proches. L'identification de la quarantaine de victimes des flammes prendra du temps. En rendant hommages à tous les jeunes décédés, le nouveau président de la Confédération promet de «tout mettre en œuvre pour que de telles tragédies ne se représentent pas».