Le sport valaisan apporte son soutien à Crans-Montana

Alors que le drame a frappé Crans-Montana en ce soir de Nouvel An, les clubs valaisans ont annoncé apporter leur soutien. Les équipes phares que sont le FC Sion ou le HC Sierre ont rappelé le message de prudence.

Blick Sport

Ce matin, Crans-Montana s'est réveillé sous le choc. Durant la nuit, un incendie s'est déclaré dans l'établissement «Le Constellation» et, à l'heure actuelle, on fait état de plusieurs dizaines de personnes décédées, ainsi que d'une centaine de blessés, dont certains grièvement.

C'est évidemment toute une région et tout un canton qui sont en deuil pour ce premier jour de 2026. Les hommages pleuvent de toute part, y compris dans le monde du sport. Sur ses réseaux sociaux, le club phare du canton, le FC Sion, a écrit un communiqué intitulé «Soutien et solidarité». «Le FC Sion a appris avec une profonde tristesse le drame survenu cette nuit à Crans-Montana, peut-on y lire. Le club adresse ses pensées les plus sincères aux victimes, à leurs familles ainsi qu’à toutes les personnes affectées par cette tragédie. Nous souhaitons également témoigner notre solidarité aux équipes médicales, aux services de secours et à l’ensemble des autorités mobilisées sur le terrain.»

Il en va de même du côté chez le club leader de Swiss League, le HC Sierre. «Toute la famille du HC Sierre souhaite exprimer sa solidarité suite aux événements tragiques survenus à Crans-Montana, écrit de son côté le club de hockey. Nos pensées accompagnent les victimes et leurs proches dans ce drame. Nous adressons également tout notre soutien et respect aux équipes de secours, aux professionnels de la santé et aux autorités engagés sans relâche sur le terrain.»

Tant le HC Sierre que le FC Sion rappellent le numéro de la helpline pour les familles (0848 112 117) et relaient le message du gouvernement valaisan, qui demande à la population de faire preuve de prudence, afin de ne pas surcharger les hôpitaux.

Crans-Montana accueillera les Mondiaux de ski

L'organisation de Crans-Montana 2027, en charge des Mondiaux de ski, a également voulu apporter son soutien à toutes les personnes touchées et engagées. «Nos pensées les plus sincères accompagnent les victimes, leurs proches et toutes les personnes touchées par cette tragédie. En ces moments particulièrement douloureux, nous souhaitons leur exprimer notre solidarité et notre compassion, communique le comité d'organisation. Nous tenons également à saluer et remercier toutes les personnes mobilisées sur le terrain qui sont intervenues avec professionnalisme, engagement et humanité.»

