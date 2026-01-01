Deux Françaises qui se sont échappées du bar rapportent qu'une «bougie d'anniversaire» serait à l'origine du drame
Emma et Albane, deux Françaises, ont réussi à s'échapper du bar, comme elles l'ont raconté à «BFMTV». «C'était la panique totale, tout le monde criait.»
Les deux personnes affirment que l'incendie a été provoqué par une «bougie d'anniversaire» (cierge magique), que les serveuses avaient placée sur des bouteilles de champagne. Cela confirme des précédents témoignages.
«La porte de sortie était trop étroite pour la foule, alors on a cassé une vitre pour secourir les gens. Les flammes étaient à un mètre seulement de nous.» Les pompiers et la police sont arrivés «en quelques minutes». Une femme a été poussée dans les escaliers par la foule et s'est blessée au genou. Elles estiment qu'environ 200 personnes, âgées de 15 à 20 ans, étaient présentes sur les lieux.
Autre témoignage concordant
Victoria, une autre Française présente sur les lieux, rapporte que la bougie d'anniversaire attachée à une bouteille de champagne a enflammé le plafond lorsqu'une femme, portée sur les épaules d'une autre, a tenu la bouteille trop haut. Selon Victoria, les flammes se sont propagées «incroyablement vite».
47 personnes seraient décédées
Selon notre journaliste sur place qui a recueilli de nouvelles informations, 47 personnes seraient décédées. L'information reste à confirmer.
Les informations principales sur le drame à Crans-Montana
- Un incendie s'est produit vers 1h30 dans le sous-sol du bar «Le Constellation».
- Premier bilan des autorités: plusieurs dizaines de morts et une centaine de blessés.
- L'intervention est toujours en cours et le périmètre est bouclé.
- Une enquête a été ouverte. La piste de l'attentat est exclue, c'est un «embrasement généralisé» qui s'est produit.
- Les autorités ont tenu une conférence de presse à 10h.
- Le numéro de la helpline pour les familles, victimes et témoins: 0848 112 117
Des nombreux étrangers pourraient figurer parmi les victimes
De nombreux ressortissants étrangers pourraient figurer parmi les victimes au vu de la clientèle de Crans-Montana. Après le rachat de ses domaines skiables par Vail Resorts en mai 2024, la station valaisanne, déjà passablement axée sur la clientèle internationale, veut attirer davantage d'Américains.
«Nous avons observé un regain d'intérêt des visiteurs nord-américains pour la Suisse suite à la reprise des domaines de Crans-Montana et d'Andermatt Sedrun», a récemment indiqué à l'agence AWP un représentant de Vail Resorts.
Source: ATS
Les cantons soutiennent le Valais, dans l'effort et la pensée
Le canton de Vaud a exprimé sa solidarité avec le Valais jeudi, à la suite de l'incendie meurtrier de Crans-Montana (VS). Il assure «tout mettre en oeuvre» pour soutenir les autorités valaisannes dans la gestion de cette catastrophe.
Les hôpitaux vaudois, en particulier le CHUV et l’Hôpital Riviera-Chablais, prennent déjà en charge plusieurs patients, indique le canton dans un communiqué. Les autorités sanitaires ont mobilisé et envoyé sur place le poste médical avancé, ainsi que la cellule psychologique vaudoise. Une vingtaine d’ambulances vaudoises ont également été déployées.
La Police cantonale vaudoise a aussi envoyé ses spécialistes afin d’appuyer l’action de la Police cantonale valaisanne. Par ailleurs, les conseillers d'Etat Rebecca Ruiz et Vassilis Venizelos «ont pris contact avec leurs homologues valaisans afin de leur réaffirmer l’entier soutien et l’engagement du canton de Vaud».
Le Conseil d'Etat du Tessin a, lui aussi, assuré le gouvernement valaisan de son «soutien total» pour faire face à la catastrophe et présenté ses condoléances aux proches des victimes et aux blessés. Il «tient à exprimer sa proximité avec la population et la communauté touchées par cette tragédie», écrit-il dans un communiqué.
Une vingtaine de victimes de Crans Montana traitées au CHUV
Actuellement, 22 victimes brûlées graves de l'incendie d'un bar à Crans-Montana sont traitées au CHUV. Elles ont été transportées à Lausanne par hélicoptère, notamment ceux de la Rega.
Les victimes sont prises en charge au Centre romand des brûlés, au sein du CHUV, et dans les unités de soins critiques adultes et enfants, a précisé jeudi une porte-parole de l'établissement vaudois à Keystone-ATS.
Pour l'heure, tous les patients prévus ont été pris en charge et aucun autre blessé ne devrait arriver au CHUV dans les prochaines heures. Ultérieurement, des transferts depuis d'autres hôpitaux sont toutefois possibles.
Source: ATS
Témoignage d'un secouriste: «Les victimes avaient principalement entre 18 et 30 ans»
Un secouriste valaisan a œuvré toute la nuit auprès des victimes du Constellation. Il explique qu'une alarme généralisée a été donnée à 1h40. Tous les urgentistes, ambulanciers ou infirmiers disponibles ont été appelés ou sortis de leurs congés de fin d'année.
«Nous avons traités beaucoup de blast, c'est ça qui tue lors d'explosions», explique-t-il. Les lésions de blast sont provoquées par le souffle de l'explosion. «Les organes sont déplacés, poussés vers l'arrière, décrit le secouriste. Ça provoque des hémorragies.»
Selon ce même urgentiste, les victimes avaient principalement entre 18 et 30 ans. Beaucoup d'anglophones étaient présents au bar. Il y a eu très peu de blessés légers. «Il fallait stabiliser et faire descendre les victimes le plus vite possible vers un hôpital, toute la nuit», indique-t-il, épuisé d'une nuit de cauchemar.
Pour l'heure, le bilan se monterait à 43 morts. Mais de nombreuses victimes n'ont pas encore été identifiées. «Tant qu'une personne n'est pas consciente, elle est un numéro, explique le Valaisan. Nous avons pris en charge beaucoup de numéros parce qu'il n'était pas possible d'identifier les patients.»
Une dizaine de victimes transportées à l'Hôpital de Zurich, spécialisé dans les grands brûlés
Plus d'une dizaine de victimes de l'incendie de Crans-Montana (VS) ont été transportées à l'Hôpital universitaire de Zurich, spécialisé dans le traitement des grands brûlés. D'autres devraient suivre, a indiqué un porte-parole à Keystone-ATS.
Les hélicoptères de sauvetage transportent en permanence de nouvelles victimes de brûlures depuis la station valaisanne, a-t-il expliqué. A la mi-journée jeudi, on en comptait déjà plus d'une douzaine.
Deux centres sont spécialisés dans ce type de blessures en Suisse: l'Hôpital universitaire de Zurich et le CHUV à Lausanne.
Source: ATS
Deux Français parmi les blessés
Deux Français ont été blessés dans l'incendie qui a ravagé un bar à Crans-Montana (VS) dans la nuit du Nouvel An, a annoncé jeudi le ministère français des Affaires étrangères.
«Deux Français figurent parmi les blessés. Ils ont été immédiatement pris en charge par les services de secours», a déclaré le ministère dans un communiqué, précisant rester en contact «avec les autorités suisses au cas où d'autres ressortissants seraient concernés».
«La France adresse ses condoléances aux familles et aux proches des victimes», a ajouté le ministère.
Source: ATS
Le Conseil fédéral adresse ses pensées et concoléances aux proches des victimes
Le Conseil fédéral a appris avec «consternation» la terrible tragédie de l'incendie d'un bar à Crans-Montana. Le drame a fait plusieurs dizaines de morts et une centaine de blessés.
«Ce qui devait être un moment de joie s'est mué, le premier jour de l'an à Crans-Montana, en un deuil qui touche tout le pays et bien au-delà», écrit le président de la Confédération Guy Parmelin sur la plateforme X.
«Les pensées du Conseil fédéral vont aux victimes, aux blessés et à leurs proches, à qui il adresse par ma voix ses sincères condoléances», a ajouté le conseiller fédéral.
Source: ATS
Des feux d'artifices attachés à des bouteilles d'alcool à l'origine du feu?
Après l'incendie dévastateur du bar «Le Constellation», les riverains décrivent des scènes dramatiques. Selon «24 heures», les gens étaient choqués, les sirènes retentissaient et des hélicoptères ont survolé la zone toute la nuit. De nombreux jeunes se trouvaient à l'intérieur du bar.
Un témoin a déclaré au quotidien vaudois que des feux d'artifice attachés à des bouteilles d'alcool avaient déclenché l'incendie au plafond. Une foule paniquée se serait précipitée dans les escaliers menant au sous-sol.
Son témoignage semble concorder avec ceux d'autres témoins.
Guy Parmelin reporte son message de Nouvel An
Le président Guy Parmelin a reporté son message de Nouvel An, initialement prévu ce jeudi midi. Il prend cette décision par respect pour la souffrance et le deuil des familles des victimes de la terrible explosion de Crans-Montana (VS).
Cette information provient d'un courriel diffusé jeudi matin par le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR). Le message de Nouvel An du président est une tradition de longue date et est habituellement diffusé à la télévision.
Témoignage: «Il y a eu une très forte explosion»
Un touriste londonien a confié à notre journaliste qu'il y avait eu de nombreux feux d'artifice pendant la nuit, malgré leur interdiction. «A un moment donné, il y a eu une très forte explosion. Après cela, j'ai entendu plusieurs ambulances», a-t-il déclaré.
La fête de la Saint-Sylvestre s'est terminée par un drame à Crans-Montana (VS). Un incendie d'origine inconnue s'est produit dans le bar «Le Constellation». Il a été suivi d'une explosion.
Interrogée, la police cantonale valaisanne a confirmé les faits et évoque un «événement grave». Lors d'une conféfence de presse donnée à 10h, les autorités ont confirmé la mort de plusieurs dizaines de personnes, et d'une centaine de blessés.
Un incendie «généralisé» s'est déclaré vers 1h30 du matin dans cet établissement qui se trouve sur deux étages. Plus d'une centaine de personnes étaient présentes au moment du drame.
Nombreuses équipes mobilisées
Les polices cantonale et municipale, les pompiers et plusieurs hélicoptères ont été mobilisés. L'intervention était toujours en cours jeudi matin. Le secteur est totalement interdit d’accès. Une interdiction de survol de Crans-Montana a également été prononcée.
Une ligne d'assistance a été mise en place pour les familles, les victimes, mais aussi pour les témoins. Elles peuvent composer le 0848 112 117 pour avoir des informations.