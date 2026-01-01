Deux Françaises qui se sont échappées du bar rapportent qu'une «bougie d'anniversaire» serait à l'origine du drame

Emma et Albane, deux Françaises, ont réussi à s'échapper du bar, comme elles l'ont raconté à «BFMTV». «C'était la panique totale, tout le monde criait.»

Les deux personnes affirment que l'incendie a été provoqué par une «bougie d'anniversaire» (cierge magique), que les serveuses avaient placée sur des bouteilles de champagne. Cela confirme des précédents témoignages.

«La porte de sortie était trop étroite pour la foule, alors on a cassé une vitre pour secourir les gens. Les flammes étaient à un mètre seulement de nous.» Les pompiers et la police sont arrivés «en quelques minutes». Une femme a été poussée dans les escaliers par la foule et s'est blessée au genou. Elles estiment qu'environ 200 personnes, âgées de 15 à 20 ans, étaient présentes sur les lieux.

Autre témoignage concordant

Victoria, une autre Française présente sur les lieux, rapporte que la bougie d'anniversaire attachée à une bouteille de champagne a enflammé le plafond lorsqu'une femme, portée sur les épaules d'une autre, a tenu la bouteille trop haut. Selon Victoria, les flammes se sont propagées «incroyablement vite».