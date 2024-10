Marc Strüby a rejoint Blick le 1er octobre 2024 en tant que Teamlead du Web Desk. Photo: Gabrielle Savoy

Plus de trois ans après son lancement, le média blick.ch/fr poursuit sa croissance numérique et développe ses ressources éditoriales. Au cœur de la rédaction, le pôle Web Desk réunit les journalistes chargés de piloter tous les contenus du site, d’éditer les articles, de traduire les sujets alémaniques intéressants pour les Romands, et de couvrir les breaking news locales. Pour prendre la tête de cette équipe de dix personnes, Marc Strüby a rejoint Blick le 1er octobre 2024 en tant que Teamlead Web Desk.

Marc Strüby est un expert reconnu en journalisme numérique et en édition web. Il a rejoint le 20 Minutes en 2007, où il est devenu chef online, contribuant à faire de ce média le plus lu de Suisse romande sur le web. Sa grande expertise permettra à Blick de développer encore davantage son audience et de se positionner comme le média le plus rapide à distribuer l’information à ses lectrices et lecteurs.