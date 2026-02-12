Les parents d'une victime de Crans-Montana portent plainte contre le président de la Commune. Ils estiment que Nicolas Féraud porte une responsabilité dans les manquements liés aux contrôles du «Constellation».

Des parents d'une victime portent plainte contre le président de la Commune

Olalla Piñeiro Trigo Journaliste Blick

La pression augmente sur Nicolas Féraud, le président de la commune de Crans-Montana. Les parents d'un homme de 29 ans grièvement blessé dans l'incendie l'accusent d'être en partie responsable des irrégularités liées aux contrôles du bar «Le Constellation». Ils ont donc porté plainte contre lui le 29 janvier dernier en plus du couple Moretti, révèle «Le Temps» ce 12 février.

Ils l'accusent notamment de lésions corporelles par négligence, de mise en danger de la vie d’autrui par dol direct et d'incendie par négligence. Ils cherchent des réponses sur les responsables et les causes du manque de contrôles, et souhaitent faire la lumière sur la situation des autres établissements de la commune.

Ils peinent à comprendre comment une telle tragédie a pu se produire, alors que Nicolas Féraud, fort de sa longue expérience politique, devait être «parfaitement» au courant des normes incendie en vigueur.

A noter que Nicolas Féraud n'a pas à ce jour le statut de prévenu et n'a pas été auditionné. Contacté, il a affirmé au «Temps» ne pas être au courant de la plainte.