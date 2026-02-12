DE
FR

Drame de Crans-Montana
Des parents d'une victime portent plainte contre le président de la Commune

Les parents d'une victime de Crans-Montana portent plainte contre le président de la Commune. Ils estiment que Nicolas Féraud porte une responsabilité dans les manquements liés aux contrôles du «Constellation».
Publié: il y a 56 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 55 minutes
1/2
Les parents d'une victime portent plainte contre Nicolas Féraud.
Photo: KEYSTONE
OLALLA_PROFIL_DROITE.jpg
Olalla Piñeiro TrigoJournaliste Blick

La pression augmente sur Nicolas Féraud, le président de la commune de Crans-Montana. Les parents d'un homme de 29 ans grièvement blessé dans l'incendie l'accusent d'être en partie responsable des irrégularités liées aux contrôles du bar «Le Constellation». Ils ont donc porté plainte contre lui le 29 janvier dernier en plus du couple Moretti, révèle «Le Temps» ce 12 février. 

Ils l'accusent notamment de lésions corporelles par négligence, de mise en danger de la vie d’autrui par dol direct et d'incendie par négligence. Ils cherchent des réponses sur les responsables et les causes du manque de contrôles, et souhaitent faire la lumière sur la situation des autres établissements de la commune.

A lire aussi
«Nous ignorons quelles communes sont concernées»
Lacunes de sécurité en Valais
«Nous ignorons quelles communes sont concernées»
De nouvelles images terrifiantes de l'intérieur du bar après l'incendie
Crans-Montana
De nouvelles images terrifiantes de l'intérieur du bar après l'incendie

Ils peinent à comprendre comment une telle tragédie a pu se produire, alors que Nicolas Féraud, fort de sa longue expérience politique, devait être «parfaitement» au courant des normes incendie en vigueur. 

A noter que Nicolas Féraud n'a pas à ce jour le statut de prévenu et n'a pas été auditionné. Contacté, il a affirmé au «Temps» ne pas être au courant de la plainte. 

Découvrez nos contenus sponsorisés
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Présenté par
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Du cœur à l’ouvrage
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Présenté par
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Emotionnel, drôle et bizarre
L'ex-star du ski Beat Feuz revient sur les moments insolites de sa carrière
Qui remportera le quiz olympique?
Présenté par
Qui remportera le quiz olympique?
Testez vos connaissances
Qui remportera le quiz olympique?
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Présenté par
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Profiter, malgré le creux de janvier
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Présenté par
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
L'histoire d'une réussite
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Présenté par
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Conseils d'un expert financier
Comment investir votre argent en 2026?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus