Nouvelles vidéos de l’incendie du «Constellation» à Crans-Montana exposent des dégâts majeurs. Plafonds en mousse détruits, mobilier calciné et issues bloquées révèlent la brutalité du feu et les difficultés d’évacuation.

De nouvelles images terrifiantes de l'intérieur du bar après l'incendie

De nouvelles images terrifiantes de l'intérieur du bar après l'incendie

Blick

De nouvelles images publiées par BFMTV après l’incendie du «Constellation» à Crans-Montana montrent l’intérieur ravagé du bar. Les vidéos et photos vérifiées par les autorités et des médias montrent la progression rapide du feu dans l'établissement.

Au sous-sol, où le feu a pris, le plafond en mousse acoustique a été entièrement consumé. Les images montrent canapés calcinés, tables noircies et bar dévasté. L’escalier vers le rez est figé sous la suie. Aucun corps n’apparaît, mais des baskets abandonnées au sol rappellent la violence du drame.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Les images confirment que certaines issues, dont un loquet de porte (ndlr: pas la sortie de secours mais une porte de service), étaient fermées ou difficilement accessibles au moment du sinistre, ce qui pourrait avoir nui à l’évacuation.