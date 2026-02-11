A Sion, Leila Micheloud, mère de deux victimes du drame de Crans-Montana, a rencontré mercredi les époux Moretti. Cet échange émouvant marque un pas vers la résilience après l'incendie du bar «Le Constellation» le 1er janvier 2026.

La mère de deux victimes de Crans a parlé avec les Moretti

ATS Agence télégraphique suisse

Leila Micheloud, une mère de deux des victimes du drame de Crans-Montana a pu s’entretenir avec Jessica et Jacques Moretti, en marge de l’audition du jour du patron du bar «Le Constellation». L’échange, improvisé, a duré une vingtaine de minutes au coeur du campus Energypolis à Sion.

Au moment d’une pause, mercredi en fin de matinée et alors qu'elle assistait à son audition, la mère de famille de deux filles toujours hospitalisées a voulu s’entretenir avec Jacques Moretti. Une démarche également souhaitée par le gérant de l'établissement incendié le 1er janvier dernier. Les avocats ont alors choisi d’organiser un échange dans une salle adjacente à l’audience.

«Ma cliente a souhaité s’entretenir, en privé, avec M. et Mme Moretti. Je ne vous dirai donc pas ce qu'il s’est dit», a expliqué, mercredi en début d’après-midi, Me Fanti, son avocat, devant de nombreux journalistes. «Ce fut un moment intense, humainement rare et très important pour que les gens puissent se voir et échanger entre humains sur ce qui s’est passé.»

«Un besoin réciproque»

«Avec mes confrères (Me Yaël Hayat et Nicola Meier), nous pensons qu’il s’est agi d’un moment de procédure qui a participé à un processus de résilience commun. Pour pouvoir se comprendre, se parler, se pardonner, il faut pouvoir s’entretenir. (Ndlr: dans cette affaire), il y a un temps d’humanité à avoir.»

«Il y avait un besoin réciproque de dire et d'entendre. Pour les uns et pour les autres, il était très important de vivre un moment en marge de toutes violences vindicatives», a pour sa part estimé Me Yaël Hayat. «Ce sera peut-être le début d’un chemin de résilience pour cette mère, d’un rare courage.»

Prêts à réitérer la démarche

«Un lien s’est créé entre une partie plaignante et les époux Moretti, qui souffrent aussi, pour la même raison», a ajouté l'avocate genevoise. «Chacun a pu dire ce qu’il avait sur le cœur.»

«Il y avait un besoin spontané et mutuel de parler», a corroboré Me Nicola Meier, l’un des avocats de Jessica Moretti. Selon l'homme de loi, les époux Moretti se disent prêts à rencontrer d’autres victimes.»