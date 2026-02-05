DE
Le couple sort du silence
Voici la lettre que les Moretti ont envoyée à leurs employés

Les Moretti rompent le silence. Dans une lettre adressée à leurs collaborateurs, ils parlent de compassion et de calomnie de la part des médias. Blick dispose de l'intégralité de la lettre.
Pendant longtemps, Jacques et Jessica Moretti, les gérants du bar «Le Constellation», sont restés discrets. Aujourd'hui, c'est par une lettre envoyée par le couple à ses collaborateurs que les Moretti sortent du silence.

Dans cette dernière, les gérants prennent position sur les accusations portées contre eux depuis l'incendie catastrophique de Crans-Montana. Ils expriment également leur sympathie à leurs collaborateurs et promettent de continuer à coopérer avec les autorités à l'avenir.

Lettre des Moretti à leurs collaborateurs le 4 février 2026

Voici la retranscription du texte:

À toute notre équipe,

Chers employés,

Nous décidons ce jour de suspendre le silence qui nous a été imposé, le temps de ce courrier.

Nous nous devons en effet d’apaiser votre douleur.

Nous avons été contraints, en raison de l’enquête en cours, de retenir les mots de profonde empathie que nous souhaitions vous adresser dans le prolongement immédiat de cette tragédie.

Le soupçon de collusion brandi à notre encontre nous a réduits à renoncer à tout lien, rendant l’épreuve encore plus insoutenable.

Nous aurions eu tellement besoin d’être avec vous, avec vos proches, soulager votre souffrance, commémorer, être ensemble.

Ce silence a été infiniment pesant et douloureux.

Pour vous. Et pour nous.

Nous le regrettons vraiment.

Dans l’isolement dans lequel nous avons été assignés, vous avez été dans nos cœurs et dans nos prières. Vous et tous vos proches. Constamment.

Nous portons aussi le deuil de ceux qui ne sont plus là, dans un chagrin immense.

Aucun de vous ne devait vivre pareille épreuve. Vous étiez nos protégés et vous l’êtes toujours.

Nous portons cette responsabilité sans chercher d’aucune façon à nous déporter sur vous.

Pas un instant nous aurions pu imaginer une telle tragédie.

Depuis le 1ᵉʳ janvier nous incarnons le malheur qui a frappé le Constellation.

Les médias se déchaînent et relayent parfois de graves mensonges sans aucune retenue.

Un des plus ignobles a été la fuite immédiate des lieux la caisse sous le bras alors que nous étions là, à faire face au chaos, terrifiés par ces scènes de guerre durant cette nuit d’horreur, essayant d’apporter du secours, en particulier auprès de certains d’entre vous.

Nous avons été infiniment blessés par nombre de calomnies répandues.

Elles ont dans un même temps attisé votre douleur et nous le déplorons.

Nous espérons que l’enquête restituera la vérité et avons confiance en la justice.

De notre côté, nous continuerons à collaborer rigoureusement et à répondre du mieux que possible à toutes les interrogations.

Nous le devons à vous et à nous-mêmes.

Sachez enfin que les salaires sont passés depuis le 6 Janvier 2026. Cependant tous nos comptes professionnels et privés ont été bloqués et nous espérons que le Ministère public acceptera une levée partielle pour le versement urgent de ces montants. Pour certains je n’ai pas réussi à avoir votre Rib. Si besoin, vous pouvez contacter nos avocats qui nous transmettront votre demande.

Nous regrettons là encore ces tracas qui se sont ajoutés à votre souffrance.

Nous ne vous abandonnerons pas. Nous sommes liés par ce même destin et nous ferons tout pour vous soutenir.

Nos vœux vous accompagnent pour une rapide guérison.

Voilà ce que nous tenions simplement à vous dire en espérant que ces mots contiendront votre douleur.

Avec tout notre soutien,

Jessica & Jacques

Reproches des employés

L'avenir nous dira si cette lettre suffira à apaiser les employés du «Constellation». Car les reproches formulées par d'anciens employés accablent les Moretti.

Par exemple, le chef de bar Gaëtan T., qui s'est blessé lors de l'incendie, dit avoir une «rancœur croissante» envers le couple: «Quand je vois comment les Moretti veulent se racheter petit à petit, oui, ma rancœur envers eux grandit de plus en plus», a-t-il déclaré dans une interview à la RTS.

