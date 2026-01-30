Le chef de la sécurité publique de Crans-Montana sera entendu comme prévenu le 6 février 2026 dans le cadre du drame survenu dans la commune. Ses avocats précisent qu'il a pris ses fonctions en mai 2024.

«Le chef de la sécurité sera entendu comme prévenu vendredi 6 février prochain»

Une quatrième personne figure parmi les prévenus dans le cadre du drame de Crans-Montana (VS). Ses avocats ont confirmé vendredi que l'actuel chef du service de la sécurité publique de la commune sera entendu en tant que tel le vendredi 6 février.

«Nous confirmons que le chef du service de la sécurité publique de Crans-Montana sera entendu comme prévenu vendredi 6 février prochain», ont indiqué ses avocats Nicolas Rivard et Frédéric Pitteloud à Keystone-ATS, revenant sur une information de la RTS. Leur client «a pu retirer ce matin à la poste sa citation à comparaître, après l'avoir appris hier par voie de presse.»

En poste depuis 2024

Les avocats ont également tenu à préciser que le chef du service de sécurité publique «a commencé son emploi à la commune en mai 2024», et qu'il ne peut donc pas «répondre à l'absence de contrôle depuis 2019» en raison de sa date d'embauche à la commune. «Aucune autre déclaration ne sera faite» d'ici à l'audition de vendredi prochain.

Après les gérants du bar «Le Constellation» Jessica et Jacques Moretti, une troisième procédure pénale avait été ouverte mercredi par le Ministère public valaisan. Celle-ci touche l'ancien chargé de sécurité de la commune qui doit, lui, être entendu le 9 février en qualité de prévenu. Tous sont présumés innocents jusqu'à décision contraire.