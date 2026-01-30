Mathias Reynard, président du gouvernement valaisan, a marqué les esprits par son humanité. Son discours à Martigny après le drame de Crans-Montana restera gravé dans les mémoires.

ATS Agence télégraphique suisse

Président du gouvernement valaisan, Mathias Reynard s'est retrouvé en première ligne dès le début du drame de Crans-Montana. A chaque moment officiel, l'élu socialiste a fait preuve d'une humanité et d'une empathie qui ne sont pas passées inaperçues.

Le 1er janvier, «j'ai très vite pris conscience de l'ampleur du drame. Une chose comptait alors pour moi: être aux côtés des équipes de secours, mais aussi des victimes et de leurs familles», explique Mathias Reynard, contacté par Keystone-ATS.

Solidarité et justice

Au milieu de ce drame immense, son attitude emplie d'humanité et son regard embrumé par les larmes ont marqué les esprits. «On a beau être président du gouvernement, on reste humain avant tout. Ce drame, l'insoutenable attente pour les familles, les blessés, les personnes décédées, cette jeunesse fauchée: rien ne peut nous préparer à vivre ces moments-là.»

Le discours prononcé à Martigny, le 9 janvier dernier à l'occasion de l'hommage national aux victimes, restera dans l'histoire. «J'ai essayé d'écrire ce texte comme nous avons organisé cette cérémonie d’hommage: avec humilité et dignité», résume-t-il.

Il ajoute: «désormais, la justice doit faire toute la lumière, avec rigueur et indépendance. Et le gouvernement doit de son côté tout mettre en oeuvre pour soutenir toutes les victimes et familles touchées par ce drame, notamment par les aides immédiates puis grâce à la Fondation que nous créons.»

Pour Mathias Reynard, «la nécessité d'être aux côtés des blessés et de toutes les familles touchées, mais aussi de pouvoir leur amener un soutien sur la durée, ainsi que l'immense solidarité de la communauté et l'attitude des équipes sur le terrain sont inspirantes et précieuses», conclut-il.