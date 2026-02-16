Les Moretti visés par de graves accusations de leur ex-fournisseur de mobilier

Dans une interview à la chaîne italienne Rai 1, le fournisseur de moibs de Jacques et Jessica porte des accusations graves à l'encontre du couple de gérants du «Constellation». De premiers extraits avaient été diffusés samedi, avant la publication intégrale de l’entretien ce lundi.

L’homme, qui souhaite rester anonyme, avait équipé les Moretti en 2015, avant l’ouverture du «Le Constellation», à Crans-Montana. «Tout ce qui se trouvait dans ce local venait de moi: les canapés, les chaises, l’équipement du bar, le parquet. Je me suis aussi rendu sur place pour visiter l’établissement», affirme-t-il.

Selon lui, Jacques Moretti aurait expressément renoncé à du mobilier ignifuge, 15% plus cher. Jessica Moretti lui aurait assuré, lors d’une rencontre à Paris, que l’autorisation d’ouvrir pourrait être obtenue sans ces équipements pourtant obligatoires. «Elle m’a dit qu’ils n’avaient pas besoin de mobilier ignifuge, car ils avaient des proches occupant des postes élevés à la commune de Crans-Montana», déclare-t-il.

Après plusieurs incidents, le fournisseur dit avoir mis fin à la collaboration. Il affirme également avoir reçu un e-mail de Jacques Moretti le menaçant de «briser les os, les bras et les jambes» pour s’être montré trop direct avec son épouse. Après l’incendie, il assure avoir transmis ces échanges à la police de Crans-Montana, qui l’aurait renvoyé vers la police cantonale puis vers le Ministère public. Malgré plusieurs démarches, il dit n’avoir reçu aucune réponse. Sollicitées par Blick, les autorités n’ont pas encore réagi.