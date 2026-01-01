Les informations principales sur le drame à Crans-Montana
- Le numéro de la helpline pour les familles, victimes et témoins: 0848 112 117
- Un incendie s'est produit vers 1h30 dans le sous-sol du bar «Le Constellation».
- Premier bilan des autorités: plusieurs dizaines de morts et une centaine de blessés. Selon des infos recueillies sur place, 47 personnes seraient décédées.
- Une enquête a été ouverte. Une photo révélée par BFMTV révèle que l'incendie est dû à un engin pyrotechnique planté sur une bouteille. L'enquête est toujours en cours.
- La majorité des victimes est traitée à l'hôpital de Sion, le CHUV et Zurich sont mobilisés pour le traitement des grands brûlés, les HUG ont aussi pris en charge les victimes.
- Plusieurs témoins rapportent qu'un cierge magique accroché à une bouteille d'alcool aurait déclenché l'incendie. L'information n'est pas confirmée.
Une image prise dans le bar dévoile l'instant exact du départ du feu!
Jeudi 1er janvier au soir, la chaîne d'information en continu française BFM TV dévoile l'image du départ d'incendie au Constellation. On y voit les premières flammes embraser le plafond. Les clients du bar ont à la main des bouteilles de champagne ornées de «cierges magiques» ou des bougies qui font des étincelles.
La chaîne française avait déjà dévoilé, plus tôt dans la journée, l'image d'une jeune femme perchée sur les épaules d'un jeune homme, portant proche du plafond des bougies étincelles.
La France accueille des blessés dans ses hôpitaux
Emmanuel Macron a annoncé jeudi que la France accueillait dans ses hôpitaux «des blessés» de l'incendie en Suisse qui a fait une quarantaine de morts et plus d'une centaine de blessés.
«La France accueille des blessés dans ses hôpitaux et se tient disponible pour toute aide. Merci aux équipes et aux soignants mobilisés», a écrit le président français sur le réseau X après s'être entretenu par téléphone avec le président de la Confédération helvétique Guy Parmelin.
Le président français n'a pas précisé combien de blessés étaient accueillis en France ni dans quels hôpitaux.
Le bar faisait la publicité de ses soirées avec cierge magique sur les bouteilles de champagne
Une vidéo promotionnelle diffusée sur YouTube montre les festivités dans le bar «Le Constellation». On y voit notamment des femmes tenant des bouteilles de champagne d'où jaillissent des feux d'artifice enflammés. Elles portent également sur leurs épaules des seaux entiers remplis de ces objets incandescents.
Plusieurs témoins oculaires affirment avoir vu des «cierges magiques» similaires dans des bouteilles de champagne, ce qui, selon eux, aurait provoqué l'incendie au plafond de l'établissement.
Il est frappant de constater que la présence en ligne du bar a disparu peu après l'incendie : ses pages Facebook et Instagram ont été désactivées. On ignore si ces mesures sont directement liées à l'incendie. Les causes exactes de ce dernier restent inconnues; la police cantonale valaisanne mène l'enquête.
L'aéroport de Genève se tient prêt
L'aéroport international de Genève se tient prêt à déployer un dispositif d'accueil si nécessaire, indique les autorités genevoises jeudi après le drame de Crans-Montana. Les cantons de Vaud, de Neuchâtel et du Tessin ont aussi manifesté leur soutien.
«L'Aéroport international de Genève se tient prêt à déployer un dispositif d'accueil en cas de demande», écrit le Conseil d'Etat genevois dans un communiqué. Les autorités cantonales et fédérales ont indiqué plus tôt devant la presse s'attendre à des victimes de nationalité étrangère vu le caractère international de la station de Crans-Montana.
L'UE «en contact» avec les autorités suisses pour apporter une «aide médicale»
La Commission européenne a affirmé jeudi être en contact avec les autorités suisses afin de leur apporter de l'«aide médicale», après l'incendie meurtrier dans la station de ski de Crans-Montana.
«Je suis profondément attristée par l'incendie qui s'est déclaré à Crans-Montana. Mes pensées vont aux victimes, à leurs familles et à toutes les personnes touchées», a écrit la présidente de l'exécutif européen, Ursula von der Leyen.
Elle a indiqué que ses équipes étaient en contact avec la Suisse, qui a activé le mécanisme de protection civile de l'UE.
Il s'agit d'un système grâce auquel n'importe quel pays au monde peut demander une assistance de Bruxelles lorsque ses capacités de réaction sont dépassées par une situation d'urgence.
«Nous sommes en contact avec les autorités suisses afin d'apporter une aide médicale aux victimes», via ce mécanisme, a affirmé Ursula von der Leyen sur le réseau social X.
La copropriétaire du bar parmi les blessés
Selon une information du quotidien français «Le Dauphiné Libéré», le bar Le Constellation, théâtre du drame, est tenu par deux Français d'origine corse. La copropriétaire fait partie des blessés, affirme le quotidien, ayant été sur place au moment de l'incendie.
400 personnes ont pris part à une messe à Crans-Montana
Environ 400 personnes ont pris part jeudi soir à une messe dans l'église de Crans-Montana, la station endeuillée par un incendie meurtrier dans la nuit du Nouvel An, a constaté un photographe de Keystone-ATS.
La cérémonie était présidée par l'évêque de Sion, Mgr Jean-Marie Lovey. Dans l'après-midi, le diocèse de Sion avait dit avoir pris «connaissance avec stupeur» du drame survenu à Crans-Montana. Il a exprimé «sa sollicitude, sa proximité et sa compassion pour toutes les victimes, leurs proches et leurs familles.
«Cette nuit qui devait être une occasion de réjouissances s’est transformée en terrible catastrophe pour des centaines de personnes. C’est vers elle que se dirigent nos pensées et nos prières», avait indiqué le diocèse dans le communiqué.
Il a aussi manifesté «son soutien et sa gratitude envers toutes les personnes engagées de diverses manières auprès des victimes, sur place ou dans les divers hôpitaux mobilisés, personnel soignant, police, autorités civiles et judiciaires».
Les propriétaires du bar qui a pris feu sont français, selon des sources concordantes
Les propriétaires du bar de la station suisse de Crans-Montana sont un couple de Français, originaires de Corse, a-t-on appris jeudi de sources concordantes.
Selon le registre du commerce du canton suisse du Valais, consulté par l'AFP, le bar Le Constellation appartient depuis 2015 à un couple présenté comme étant de nationalité française.
Cette information, initialement révélée par le journal français «Corse-Matin», a été confirmée à l'AFP par un ami du couple, Jean-Thomas Filippini, qui a également assuré que les deux propriétaires du bar étaient en vie.
La conférence de presse est terminée
Après presque 1h de bilan et questions/réponses, les autorités mettent fin à la conférence de presse.
Le nombre de personnes au bar reste inconnu
Face aux questions des journalistes, les autorités ont dit qu'elles ignoraient pour l'instant combien de personnes se trouvaient dans le bar dans la nuit de mercredi à jeudi.
«Combien de temps sera nécessaire pour l'identification des corps?», questionne un journaliste
Il est trop tôt pour y répondre, avance Béatrice Pilloud, tout en soulignant le travail acharné des équipes.