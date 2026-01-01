Une image prise dans le bar dévoile l'instant exact du départ du feu!

Jeudi 1er janvier au soir, la chaîne d'information en continu française BFM TV dévoile l'image du départ d'incendie au Constellation. On y voit les premières flammes embraser le plafond. Les clients du bar ont à la main des bouteilles de champagne ornées de «cierges magiques» ou des bougies qui font des étincelles.

La chaîne française avait déjà dévoilé, plus tôt dans la journée, l'image d'une jeune femme perchée sur les épaules d'un jeune homme, portant proche du plafond des bougies étincelles.