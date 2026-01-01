DE
Bouquets et bougies à Crans
Des centaines de personnes rendent hommage aux victimes

Jeudi soir à Crans-Montana, plusieurs centaines de personnes se sont réunies près du bar «Le Constellation». Ils ont rendu hommage les victimes de l'incendie du Nouvel An.
Des centaines de personnes sont recueillies devant Le Constellation.
Photo: keystone-sda.ch
ATS Agence télégraphique suisse

Plusieurs centaines de personnes se sont recueillies jeudi soir à proximité du bar «Le Constellation» à Crans-Montana pour rendre hommage aux victimes de l'incendie qui s'y est déclaré dans la nuit du Nouvel An. Le feu a fait une quarantaine de morts et 115 blessés.

De nombreux bouquets de fleurs et des bougies ont été déposés au bord d'une route juste au-dessus du bar, a constaté un photographe de l'agence de presse Keystone-ATS. Environ 400 personnes ont pris part un peu plus tôt à une messe dans l'église de Crans-Montana.

La cérémonie était présidée par l'évêque de Sion, Mgr Jean-Marie Lovey. Dans l'après-midi, le diocèse de Sion avait dit avoir pris «connaissance avec stupeur» du drame survenu à Crans-Montana. Il a exprimé «sa sollicitude, sa proximité et sa compassion pour toutes les victimes, leurs proches et leurs familles».

400 personnes réunies pour une messe

Environ 400 personnes ont pris part jeudi soir à une messe dans l'église de Crans-Montana, la station endeuillée par un incendie meurtrier dans la nuit du Nouvel An, a constaté un photographe de Keystone-ATS.

La cérémonie était présidée par l'évêque de Sion, Mgr Jean-Marie Lovey. Dans l'après-midi, le diocèse de Sion avait dit avoir pris «connaissance avec stupeur» du drame survenu à Crans-Montana. Il a exprimé «sa sollicitude, sa proximité et sa compassion pour toutes les victimes, leurs proches et leurs familles».

Photo: keystone-sda.ch

Cette nuit qui devait être une occasion de réjouissances s’est transformée en terrible catastrophe pour des centaines de personnes. C’est vers elle que se dirigent nos pensées et nos prières», avait indiqué le diocèse dans le communiqué.

