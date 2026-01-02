Un jeune talent du golf de 16 ans est mort dans l'incendie du bar «Le Constellation». L'Italien Emanuele Galeppini était présent à Crans-Montana pour la soirée de Nouvel An.

Un espoir du golf fait partie des victimes de l'incendie de Crans-Montana

Pascal Keusch

Parmi la longue liste de victimes du tragique incendie de la Saint-Sylvestre dans le bar «Le Constellation» à Crans-Montana (VS) figure un talentueux golfeur italien. Emanuele Galeppini, 16 ans, a en effet été pris au piège dans le bar valaisan.

La Fédération italienne de golf a confirmé la nouvelle tant sur son site internet que sur ses réseaux sociaux: «La Fédération italienne de golf est en deuil d'Emanuele Galeppini, un jeune sportif qui apportait passion et valeurs authentiques, peut-on lire dans le communiqué. En ce moment de grande tristesse, nos pensées vont à sa famille et à tous ceux qui l'ont aimé. Emanuele, tu resteras à jamais dans nos cœurs».

Emanuele Galeppini était considéré comme un jeune talent prometteur, participant régulièrement à des compétitions au Moyen-Orient et en Europe. L'une de ses victoires les plus récentes remonte à l'Omega Dubai Creek Amateur Open 2025, en avril dernier.