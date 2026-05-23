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Des préservatifs dans toute la maison
Un touriste suisse ravage une villa avec piscine en Thaïlande

Après six mois de location à Hua Hin, en Thaïlande, un Suisse a laissé une villa avec piscine complètement saccagée. La propriétaire a rendu l'affaire publique sur les réseaux sociaux et mis en garde contre cet homme. La police a ouvert une enquête.
Publié: 15:58 heures
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Un locataire suisse a laissé sa villa de location à Hua Hin, en Thaïlande, dans un état immonde.
Photo: Facebook
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Daniel Kestenholz

Il y a peu, la Thaïlande a décidé de limiter les exemptions de visa afin de privilégier un tourisme davantage axé sur la qualité que sur la quantité. Le Premier ministre Anutin Charnvirakul a lui-même récemment dénoncé certains touristes «inappropriés» qui abusent de l'hospitalité du pays.

C'est précisément ce qu'a vécu une propriétaire dans la station balnéaire de Hua Hin, située à environ deux heures et demie au sud de Bangkok: un locataire suisse a entièrement saccagé sa villa avec piscine. L'affaire fait désormais les gros titres en Thaïlande. Sur Facebook, la propriétaire a partagé sa colère, et les images sont rapidement devenues virales.

Un couteau planté dans le lit

La propriétaire thaïlandaise avait loué sa maison au Suisse pour une durée de six mois. Après son départ, elle a constaté de nombreux dégâts: un couteau planté dans le matelas d'un lit, un vélo jeté dans la piscine, des spaghettis collés au sol de la cuisine, et un nombre incalculable de préservatifs, usagés ou neufs, dispersés un peu partout dans la maison.

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Ce qui est particulièrement choquant, c'est que selon la propriétaire, l'homme aurait continué à inviter des femmes dans la maison même après la fin de la location. La propriétaire a alors mis en garde publiquement les autres propriétaires et les femmes de la région contre cet individu.

Sur les réseaux sociaux, certains internautes évoquent des troubles psychiques ou un possible acte de vengeance. La propriétaire affirme toutefois qu'aucun conflit n'avait éclaté entre elle et le locataire. Mais selon elle, ce dernier souffrirait effectivement de problèmes psychiques.

L'accusé ne s'est pas encore exprimé publiquement. Selon les médias, la police de Hua Hin examine d'éventuelles demandes de dommages et intérêts.

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