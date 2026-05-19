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Lutte contre les abus
La Thaïlande réduit les séjours pour les touristes sans visa

La Thaïlande réduit dès ce mardi la durée des séjours sans visa de 60 à 30 jours pour les touristes de plus de 90 pays, afin de lutter contre les abus et la criminalité transnationale.
Publié: 15:53 heures
La Thaïlande réduit dès ce mardi la durée des séjours sans visa de 60 à 30 jours pour les touristes de plus de 90 pays.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

Le gouvernement thaïlandais a décidé mardi de réduire de 60 à 30 jours dans la majorité des cas la durée des séjours sans visa pour les touristes de plus de 90 pays, dans le but de lutter contre la criminalité.

«Le dispositif actuel a des avantages, notamment pour l'économie, mais il a permis à certaines personnes d'en abuser», a déclaré lors d'une conférence de presse la porte-parole du gouvernement, Rachada Dhnadirek.

A l'heure actuelle, les touristes de plus de 90 pays – dont ceux de l'espace Schengen, des Etats-Unis, d'Israël ou de la Russie – peuvent séjourner jusqu'à 60 jours sans visa.

Cette durée avait été étendue en juillet 2024 afin d'encourager la reprise du tourisme après la pandémie de Covid. Elle va être réduite à 30 jours pour la plupart des pays et à 15 jours pour d'autres, qui seront choisis au cas par cas, en concertation avec les ambassades concernées.

Les touristes devront s'expliquer

Les touristes pourront renouveler leur visa une fois en s'adressant aux services de l'immigration, a indiqué une porte-parole du gouvernement. «Le renouvellement sera décidé par l'officier (des services de l'immigration), et les touristes devront expliquer pourquoi ils veulent rester plus longtemps», a-t-elle dit.

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Le ministre des Affaires étrangères, Sihasak Phuangketkeow, avait expliqué la semaine dernière que cette mesure faisait partie d'efforts gouvernementaux de lutte contre la criminalité transnationale. La Thaïlande ne vise aucun pays en particulier, mais plutôt des individus abusant du système de visa en se livrant à des activités illégales pendant leur séjour, avait-il expliqué.

Plusieurs affaires impliquant des étrangers ont reçu un large écho médiatique ces derniers mois en Thaïlande, entre débordements liés à l'alcool ou à la drogue, frasques sexuelles en public ou l'exploitation d'entreprises, telles que des hôtels ou des écoles privées, sans permis appropriés.

Le secteur du tourisme représente plus de 10% du PIB de la Thaïlande, mais le nombre d'arrivées de visiteurs n'a pas encore retrouvé son niveau d'avant Covid. Le royaume d'Asie du Sud-Est s'attend à accueillir environ 33,5 millions de touristes étrangers cette année, plus de trois millions de moins qu'initialement prévu, en raison notamment de la guerre au Moyen-Orient.


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