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Une montre vendue 1700 francs!
La folie autour des «Royal Pop» explose désormais sur Ricardo

Avec déjà 290 annonces en ligne, le marché des «Royal Pop» explose. Un modèle vendu 1699 francs sur Ricardo montre l’engouement pour cette montre à l’origine à 350 francs.
Publié: il y a 44 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 37 minutes
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La vente de la dernière montre Swatch a débuté le 16 mai.
Photo: IMAGO/ZUMA Press
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Nathalie Benn

Le calme est revenu devant les magasins Swatch. La foule immense venue pour la nouvelle montre de poche «Royal Pop» a disparu: plus de chaises de camping, plus de tentes, ni de longues files d’attente. Ou presque. Rien ne rappelle désormais le chaos observé samedi dernier devant les boutiques Swatch du monde entier. 

L’engouement s’est désormais déplacé vers les plateformes de vente en ligne. Le commerce des montres octogonales colorées issues de la collaboration entre Swatch et la marque de luxe suisse Audemars Piguet y bat son plein. Les heureux propriétaires de «Royal Pop» revendent leur montre sur les grandes plateformes de seconde main, avec l’espoir d’empocher un joli bénéfice.

Et la stratégie semble fonctionner: l’intérêt pour la nouvelle montre Swatch sur Ricardo est «énorme», indique l’entreprise suisse. Samedi dernier, jour du lancement, 7% de toutes les recherches effectuées sur Ricardo concernaient la nouvelle «Royal Pop».

290 annonces, mais peu de ventes

Actuellement, près de 290 annonces se bousculent sur la plateforme, poursuit Ricardo. Pourtant, seule une soixantaine de montres ont trouvé preneur jusqu’ici, soit environ un cinquième des offres disponibles. Et cela «malgré une demande exceptionnellement forte», souligne la plus grande plateforme suisse de seconde main. 

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Ricardo avance une explication: les prix affichés sont parfois totalement démesurés. Dans une annonce, le prix d’achat immédiat grimpe par exemple à 2000 francs. En boutique, la montre de poche est vendue 350 francs. Certains amateurs sont toutefois prêts à payer plusieurs fois le prix officiel. La «Royal Pop» la plus chère vendue sur Ricardo est partie pour 1699 francs, soit presque cinq fois son prix d’origine. Il s’agissait du modèle rose et rouge «Otto Rosso».

Cette bataille d’enchères peut surprendre: samedi dernier, Swatch rappelait pourtant dans un communiqué que la collection resterait disponible encore plusieurs mois. Le problème, c’est que tous les modèles sont actuellement en rupture de stock dans les Swatch Stores. Ceux qui ne veulent pas attendre la prochaine livraison préfèrent donc passer par le marché secondaire… et payer beaucoup plus cher.

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