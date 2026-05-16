Une vente de montres Swatch «Royal Pop», créées avec Audemars Piguet, a viré au chaos samedi en France. A Parly 2, la police a dispersé 300 clients avec du gaz lacrymogène, forçant Swatch à fermer plusieurs magasins.

AFP Agence France-Presse

Une opération de vente d'une collection spéciale de montres du groupe Swatch crées en collaboration avec l'horloger de luxe Audemars Piguet a provoqué une très forte affluence samedi devant des magasins Swatch en France, et même une échauffourée en région parisienne.

Selon une source policière, quelque 300 personnes venues avant l'ouverture du magasin Swatch du centre commercial Westfield Parly 2, en région parisienne, pour la vente des montres «Royal Pop», ont été dispersées par la police à l'aide de gaz lacrymogène samedi matin.

Magasins fermés

Un rideau métallique et deux portiques de sécurité ont été endommagés, et des policiers et agents de sécurité ont été pris à partie, selon cette source. La vente est annulée sans communication de date de report de l'opération, «le dispositif de sécurité ayant été sous-évalué par les organisateurs», selon la même source.

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Swatch n'a pas répondu aux demandes de commentaires de l'AFP. Sur son compte Instagram, Swatch France indique simplement qu'en raison de «considérations de sécurité publique», ses magasins de Parly 2, Lyon, Deauville, Rennes, Lille, Saint-Tropez et Montpellier resteront fermés aujourd'hui.

A Lille, «au moins quatre» personnes ont indiqué aux équipes municipales qu'elles allaient porter plainte, disant avoir «subi des coups de poing dans la file d'attente» samedi matin, a assuré à l'AFP Maroin Al Dandachi, adjoint au maire en charge du Vieux-Lille. La ville de Lille compte lancer une procédure contre Swatch pour «entrave à la circulation sur la voie publique».

Afflux massif

Les agents de sécurité de Swatch ont été «submergés par l'afflux de personnes», nécessitant l'intervention de la police municipale, a indiqué l'élu. Selon la préfecture du Nord, les 350 personnes réunies devant le magasin de Lille se sont dispersées dans le calme. A Lyon, 250 personnes ont été dispersées sans incident samedi en raison d'une trop grande affluence, selon une source policière.

A Marseille, la police est intervenue devant la boutique Swatch a la mi-journée, samedi, pour demander aux clients faisant la queue pour l'achat d'une montre de se disperser. «Celles-ci ont immédiatement obtempéré», a dit la police à l'AFP. Même chose à Bordeaux où la police a dû intervenir pour disperser les clients encore présents dans la rue après la rupture des stocks de montres Royal Pop.

L'opération, très suivie, propose à la vente des montres issues d'une collaboration entre les horlogers suisses Swatch et Audemars Piguet. La montre Royal Pop - vendue 400 euros environ selon le modèle - s'inspire à la fois de la montre Pop de Swatch et de la Royal Oak d'Audemars Piguet, qui peut, elle, atteindre des dizaines de milliers d'euros.

En France, les montres Royal Pop sont proposées dans 18 boutiques, à raison d'une montre par personne, par jour et par magasin. Le groupe n'a pas communiqué sur les stocks disponibles ni sur la durée de la vente.