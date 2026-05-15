Plus de douze heures avant l'ouverture de la boutique, les campeurs ont déjà pris place devant le magasin Swatch de Lausanne. S'ils s'apprêtent à passer la nuit dehors, c'est pour la montre Audemars Piguet x Swatch.

Une foule de campeurs s'installe pour la nuit devant la boutique Swatch de Lausanne

Une foule de campeurs s'installe pour la nuit devant la boutique Swatch de Lausanne

Lucie Fehlbaum Cheffe de la rédaction Actualité de Blick Romandie

Rue Saint-François, vendredi 15 mai au soir, Lausanne avait des airs de Paléo miniature. Sauf qu’au lieu d’attendre un concert, des dizaines de personnes étaient amassées devant la boutique Swatch. Leur graal? La nouvelle montre Audemars Piguet x Swatch, mise en vente samedi matin.

La boutique n’ouvre qu'à 9h. Mais dès 21h la veille, les plus motivés avaient déjà pris position. Par 6 degrés, sous la pluie, rien ne semblait pouvoir décourager les chasseurs de tocantes. Tentes, chaises de camping, parkas que l’on espère bien chaudes: l’attirail du festivalier était de sortie en pleine capitale vaudoise.

Amour de l'horlogerie ou de la revente?

L’objet de cette veillée humide s’appelle Bioceramic Royal Pop. Sur son site, Swatch présente cette collection comme la rencontre de deux icônes, la Royal Oak d’Audemars Piguet et la POP de Swatch, célèbre pour «ses couleurs et son design modulable dans les années 80». La collection se compose de huit montres de poche aux couleurs vives, «à porter de plusieurs manières selon ses envies». Swatch confirme une mise en vente dès le 16 mai, avec une limite d’une montre par personne, par boutique et par jour.

Difficile de savoir si les campeurs lausannois bravent les éléments par amour pur de l’horlogerie ou dans l’espoir d’une revente rapide. En effet, si la montre Audemars Piguet x Swatch est en vente pour 350 francs, elle s'affiche déjà pour plus de 4000 francs sur des sites de revente en ligne, indiquait récemment 20 Minutes. Quoi qu'il en soit, l’expérience MoonSwatch l’a montré: ces collaborations entre luxe suisse et prix plus accessibles se transforment en événements d'exception. En France aussi, les campeurs ont déjà pris place la veille devant les boutiques de la marque.

Treize boutiques suisses doivent vendre la collection. A Lausanne, il faut passer une nuit entière sur le bitume pour mériter sa Royal Pop. De quoi laisser le temps aux campeurs de se demander si, finalement, ils n’auraient pas préféré dormir à l’aéroport de Genève ou Zurich, où les boutiques Swatch ouvrent dès 6h.