DE
FR

Collection spéciale
Une foule de campeurs s'installe pour la nuit devant la boutique Swatch de Lausanne

Plus de douze heures avant l'ouverture de la boutique, les campeurs ont déjà pris place devant le magasin Swatch de Lausanne. S'ils s'apprêtent à passer la nuit dehors, c'est pour la montre Audemars Piguet x Swatch.
Publié: il y a 16 minutes
1/2
Comme ici en 2024, les gens font la file devant l'enseigne lausannoise.
Photo: Antoine Hürlimann
Blick_Lucie_Fehlbaum.png
Lucie FehlbaumCheffe de la rédaction Actualité de Blick Romandie

Rue Saint-François, vendredi 15 mai au soir, Lausanne avait des airs de Paléo miniature. Sauf qu’au lieu d’attendre un concert, des dizaines de personnes étaient amassées devant la boutique Swatch. Leur graal? La nouvelle montre Audemars Piguet x Swatch, mise en vente samedi matin.

La boutique n’ouvre qu'à 9h. Mais dès 21h la veille, les plus motivés avaient déjà pris position. Par 6 degrés, sous la pluie, rien ne semblait pouvoir décourager les chasseurs de tocantes. Tentes, chaises de camping, parkas que l’on espère bien chaudes: l’attirail du festivalier était de sortie en pleine capitale vaudoise.

Amour de l'horlogerie ou de la revente?

L’objet de cette veillée humide s’appelle Bioceramic Royal Pop. Sur son site, Swatch présente cette collection comme la rencontre de deux icônes, la Royal Oak d’Audemars Piguet et la POP de Swatch, célèbre pour «ses couleurs et son design modulable dans les années 80». La collection se compose de huit montres de poche aux couleurs vives, «à porter de plusieurs manières selon ses envies». Swatch confirme une mise en vente dès le 16 mai, avec une limite d’une montre par personne, par boutique et par jour.

A lire aussi
Le patron de Swatch Group a vu son salaire diminuer en 2025
Année difficile pour le groupe
Le patron de Swatch Group a vu son salaire diminuer en 2025
La nouvelle MoonSwatch sera mise en vente demain... mais à une condition
Un coup d'éclat marketing
La nouvelle MoonSwatch sera mise en vente demain... mais à une condition

Difficile de savoir si les campeurs lausannois bravent les éléments par amour pur de l’horlogerie ou dans l’espoir d’une revente rapide. En effet, si la montre Audemars Piguet x Swatch est en vente pour 350 francs, elle s'affiche déjà pour plus de 4000 francs sur des sites de revente en ligne, indiquait récemment 20 Minutes. Quoi qu'il en soit, l’expérience MoonSwatch l’a montré: ces collaborations entre luxe suisse et prix plus accessibles se transforment en événements d'exception. En France aussi, les campeurs ont déjà pris place la veille devant les boutiques de la marque. 

Treize boutiques suisses doivent vendre la collection. A Lausanne, il faut passer une nuit entière sur le bitume pour mériter sa Royal Pop. De quoi laisser le temps aux campeurs de se demander si, finalement, ils n’auraient pas préféré dormir à l’aéroport de Genève ou Zurich, où les boutiques Swatch ouvrent dès 6h.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Présenté par
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Voyage culinaire
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
«C'est dans la tête que tout se joue»
Présenté par
«C'est dans la tête que tout se joue»
Augustin Mettraux en route pour les WorldSkills en menuiserie
«C'est dans la tête que tout se joue»
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Présenté par
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Porte de Novembre
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Présenté par
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Découvrez des villes pleines de charme
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Des découvertes qui nous concernent tous
Présenté par
Des découvertes qui nous concernent tous
Chronique
Innovation: de la recherche à une solution concrète
L’essentiel sur la prévoyance
Avec vidéo
Présenté par
L’essentiel sur la prévoyance
Prévoir sa retraite
L’essentiel sur la prévoyance
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
Présenté par
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
L'inventeur d'un système d'alerte aux séismes a créé le sextoy le plus vendu au monde
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Avec vidéo
Présenté par
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Shakes, jus et injections
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Présenté par
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
La capsule à vis vaut mieux que sa réputation
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Présenté par
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Un défi ignoré
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Présenté par
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Un médecin du sport bâlois démonte les mythes sur l'exercice
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Articles les plus lus
    Articles les plus lus