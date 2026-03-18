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Année difficile pour le groupe
Le patron de Swatch Group a vu son salaire diminuer en 2025

Le PDG de Swatch, Nick Hayek, a vu son salaire baisser à 4,7 millions CHF en 2025, contre 5 millions en 2024. Malgré un bénéfice net en chute libre, le groupe reste optimiste pour la suite
Publié: 08:28 heures
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Les dirigeants de l'horloger biennois, dont le patron Nick Hayek, ici à l'image, ont vu leur rémunération diminuer (archives).
Photo: PETER KLAUNZER
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ATS Agence télégraphique suisse

Le directeur général du groupe horloger Swatch, Nick Hayek, a vu son salaire reculer l'année dernière, à 4,7 millions de francs, contre 5,0 millions en 2024. L'ensemble de la direction générale a elle gagné 20,6 millions, après 22,8 millions un an plus tôt.

L'enveloppe pour les sept membres du conseil d'administration est passée de 4,1 millions de francs à 3,9 millions, selon le rapport annuel paru mercredi. A la présidence, Nayla Hayek a reçu 3,0 millions contre 3,3 millions en 2024.

Une année compliquée

En 2025, l'horloger a connu une nouvelle année compliquée avec un bénéfice net chutant à 25 millions de francs, contre encore 219 millions en l'année antérieure. Le groupe attribue le phénomène au renoncement délibéré à recourir au chômage partiel, en dépit d'une sous-utilisation des capacités de production, de manière à pouvoir profiter d'une reprise le moment venu.

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Il se montre toutefois optimiste quant à celle-ci, parlant d'une «forte accélération» au cours du quatrième trimestre avec une hausse du chiffre d'affaires de 7,2% «dans tous les segments de prix et partout dans le monde».

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