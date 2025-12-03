La nouvelle MoonSwatch des neiges devrait apporter à Swatch et Omega un vrai succès. La vente débutera ce jeudi, mais à une condition précise.

La nouvelle MoonSwatch sera mise en vente demain... mais à une condition

La nouvelle MoonSwatch sera mise en vente demain... mais à une condition

Nicola Imfeld

Le patron de Swatch, Nick Hayek, est connu pour ses opérations marketing coup de poing, qui bousculent les codes du secteur horloger. La MoonSwatch en est un parfait exemple. Réalisée en collaboration avec la marque horlogère de luxe Omega, la montre vendue à 300 francs a fait un carton dans le monde entier. A la sortie du modèle en 2022, les passionnés des quatre coins du globe ont fait la file pour acquérir le précieux sésame.

Depuis, de nouvelles versions de la MoonSwatch ont été commercialisées – toujours en nombre limité. Aujourd'hui, le boss de Swatch a eu une idée de génie: la dernière MoonSwatch, baptisée «Mission to Earthphase – Moonshine Gold Cold Moon», sera commercialisée uniquement lorsqu'il neigera en Suisse. C'est ce qu'a annoncé Swatch, quelques jours avant le lancement de la vente ce jeudi.

L'idée est audacieuse: pas de flocons en Suisse, pas de montre. Swatch prétend dans son communiqué trancher lui-même sur les chutes de neige, via son service météo. Un excellent coup de com’, qui pourrait faire mouche auprès du public.

Inspirée de la neige

Le fait que la vente commence ce jeudi n'est pas surprenant. Le 4 décembre est le jour de la «Lune froide», appellation donnée à la pleine lune de décembre. L'horloger biennois souhaite vendre le nouveau modèle jusqu'au 20 mars de l'année prochaine.

La nouvelle MoonSwatch (version des neiges) mise sur la magie de l'hiver. La montre est blanc pur, inspirée par «la neige fraîchement tombée». Un flocon de neige est gravé au laser sur les différentes phases de la lune. «Aucune montre ne ressemble à une autre. Chacune devient ainsi une pièce unique, aussi unique qu'un véritable flocon de neige.» A cela s'ajoute un affichage des phases de lune, rehaussé d'un or «clair de lune» et – comme sur tous les modèles Earthphase – la présence de Snoopy à 9h. Encore une fois, bien sûr, avec un motif enneigé.

Sur le plan technique, Swatch ne change pas sa recette: boîtier en biocéramique de 42 millimètres, lunette tachymétrique, détails actifs aux UV sur le cadran et l'affichage des phases terrestres, ainsi qu'un bracelet velcro blanc.

Mais une grande question subsiste: que fera Swatch si aucun flocon ne tombe en Suisse ce jeudi? Le service météo devrait trouver une solution…