Ils bravent la pluie Une foule de lausannois campe durant la nuit pour la montre Swatch x Audemars Piguet

Plus de douze heures avant l'ouverture de la boutique, les campeurs ont déjà pris place devant le magasin Swatch de Lausanne. S'ils s'apprêtent à passer la nuit dehors, c'est pour la montre Audemars Piguet x Swatch.