Le lancement de la nouvelle montre Swatch «Royal Pop», fruit d'une collaboration avec Audemars Piquet, a provoqué des tumultes dans le monde entier. Dans des villes comme Bâle et Londres, des magasins ont dû fermer temporairement. Swatch réagit.

Après le chaos de sa nouvelle montre, Swatch réagit timidement et se prend une salve de critiques

Après le chaos de sa nouvelle montre, Swatch réagit timidement et se prend une salve de critiques

Martin Schmidt

La «Royal Pop» de Swatch a déclenché un énorme engouement lors de son lancement ce samedi. D'immenses files d'attente se sont formées devant les boutiques de la célèbre marque suisse aux quatre coins du monde.

Cela a même fini par dégénérer dans plusieurs villes, comme à Paris où la police a dû intervenir en dispersant la clientèle avec du gaz lacrymogène. Résultats: plusieurs magasins Swatch ont dû temporairement fermer leurs portes, à l'image de Paris, Singapour, Dubaï, Londres, New York ou Bâle.

En sortant une montre avec l'horloger de luxe Audemars Piguet, Swatch a une fois de plus réalisé un gros coup marketing. Mais l'entreprise a aussi engendré beaucoup de frustration. Le groupe horloger biennois a-t-il sous-estimé l'affluence dans ses boutiques? Nos demandes sont restées sans réponse ce week-end.

Une réaction timide, une salve de critiques

Cependant, samedi soir, bien après la fermeture de plusieurs boutiques et la fin des perturbations, une réaction a tout de même été publiée sur les réseaux sociaux. Swatch a adressé un message sur Instagram à ses «chers fans du monde entier». «Afin d’assurer la sécurité de nos clients et de nos employés dans les Swatch Stores, nous vous demandons de ne pas vous précipiter en grand nombre dans nos magasins pour acheter ce produit», indiquait la publication.

Et de poursuivre: «Dans certains pays, nous ne pouvons pas autoriser les files d'attente de plus de 50 personnes et la vente peut être temporairement suspendue.» Ceux qui n'ont pas encore pu mettre la main sur une «Royal Pop» peuvent toutefois se rassurer; la collection est encore disponible quelques mois, assure Swatch.

Une nouvelle qui n'a probablement pas fait l'effet escompté. «Quelle blague, c'était exactement ce que vous vouliez», commente un internaute, qui fait référence aux files d'attente s'étendant sur plusieurs centaines de mètres.

«Vous savez exactement combien de montres chaque boutique a en stock, alors pourquoi laisser les files d’attente s’allonger? Pourquoi faire patienter les gens pendant des heures alors que la répartition est déjà connue?», interroge un autre utilisateur, qui critique une réaction de Swatch trop tardive.

Bien qu'il soit lui-même l'heureux propriétaire d'une «Royal Pop», sa colère n'en est pas moins grande. Il estime que la boîte suisse devrait prendre exemple sur Apple, qui mise désormais sur des files d'attente virtuelles, des réservations et des systèmes de retrait structurés. Il ne mâche pas ses mots: «Les longues files d'attente, la confusion, les bousculades, les disputes et les revendeurs qui dominent le processus détruisent toute la magie du lancement.»

«Les adultes devraient se comporter de manière civilisée»

Beaucoup critiquent le fait que la vente n'ait pas aussi été lancée en ligne. «Mais vous ne le faites pas parce que les vidéos du chaos vous font vendre plus de montres», laisse échapper l'un d'eux, exprimant sa déception.

Mais il y a aussi quelques commentaires qui dénoncent le comportement des têtes brûlées dans les queues. «Les adultes devraient se comporter de manière civilisée. Swatch a développé un produit que les gens veulent, mais ils ne peuvent pas contrôler la situation mondiale», écrit l'un d'eux. L'attention restera certainement portée sur Swatch pendant un certain temps, comme ce lundi avec l'ouverture des magasins.