L’OFROU met en garde contre un faux siège auto pour enfants vendu en ligne. Ce produit non conforme pourrait provoquer de graves blessures en cas d’accident.

Un pseudo-siège auto pour enfants vendu dans des boutiques en ligne

Un pseudo-siège auto pour enfants vendu dans des boutiques en ligne

Risque de blessures ou de mort

ATS Agence télégraphique suisse

L'Office fédéral des routes (OFROU) met en garde contre un soi-disant siège auto pour enfants vendu dans des boutiques en ligne. S'il est utilisé, il existe un risque de blessures, voire de décès, en cas d'accident.

Ce produit est proposé par wohnherz.ch sous l'appellation «Rembourrage de siège auto protecteur pour enfants» et par edelkraftshop.ch sous le nom «siège portable TravelSafe pour bébés – sécurité et confort en voyage» dans différentes couleurs, a indiqué lundi le site web de rappel de produits de la Confédération.

Pratiquement rien à voir avec un siège auto pour enfant

L'Office fédéral précise qu'il ne s'agit pas d'un dispositif de retenue pour enfants conforme aux prescriptions. L'effet protecteur requis n'est pas assuré.

Selon les informations fournies, plusieurs indications du fabricant en chinois sont jointes dans l’emballage du produit. Selon la traduction automatique faite de ces indications, le fabricant spécifie clairement qu’il ne s’agit pas d’un dispositif de retenue auto pour enfants.

Plusieurs photos diffusées avec le texte d'avertissement montrent une sorte de coussin d'assise muni de sangles et d'un appui-tête, qui n'a pratiquement rien à voir avec un siège auto pour enfant.