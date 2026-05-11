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Les 9 canards vont bien!
La Police cantonale jurassienne ferme l'A16 pour sauver des canetons orphelins

Dans la matinée de ce lundi 11 mai, la Police cantonale jurassienne a choisi de fermer l'A16 dans les deux sens, le temps de secourir des canards. Repérés par des automobilistes sur la chaussée, les neuf canetons ont pu être mis en sécurité.
Publié: il y a 11 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 9 minutes
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Bien que leur maman n'ait malheureusement pas survécu, les 9 canetons ont été confiés à un parc spécialisé, où une cane de la même espèce les a pris sous son aile.
Photo: Police cantonale jurassienne
Ellen De Meester - Journaliste Blick
Ellen De MeesterJournaliste Blick

Cette bonne nouvelle manquera pas de vous émouvoir, en ce lundi matin pluvieux. Aux alentours de 7h45, la Police cantonale jurassienne a été alertée de la présence de jeunes canards sur l'A16, entre Courgenay et Porrentruy. Repérés par des autombilistes inquiets, neuf canetons âgés d'à peine deux semaines se trouvaient effectivement sur la chaussée, en pleine tentative de traversée, risquant d'être écrasés par des véhicules. 

Ainsi qu'elle l'indique dans un communiqué, la police a rapidement décidé de fermer brièvement l'autoroute, dans les deux sens, afin de secourir la petite famille à plumes. Cette prompte intervention de trente minutes a permis de mettre en sécurité les jeunes canards. Leur maman, en revanche, n'a malheureusement pas pu être sauvée. 

Tombés dans la rigole d'intervention

Une fois hors de danger, les canetons ont été confiés au garde-faune de la région, qui les a transportés vers le Parc suisse de sauvetage animalier Sikypark, à Crémines (BE). Or, une fois les canetons arrivés au Centre spécialisé, une cane de la même espèce, qui ne s'attendait probablement pas à devenir mère de nonuplés ce matin, n'a pas tardé à prendre les petits rescapés sous son aile. 

Selon la police, les canetons étaient tombés dans la rigole d'évacuation des eaux, située entre les deux voies de circulation, les propulsant malgré eux sur le passage de centaines de voitures pressées. 

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