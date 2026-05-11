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Durant le weekend de 8h à 20h
A Lausanne, les quais d'Ouchy et de Belgique seront fermés à la circulation dès samedi

Du samedi 16 mai au 21 septembre 2026 compris, les quais d'Ouchy et de Belgique seront à nouveau fermés à la circulation durant le weekend. Pour la Ville de Lausanne, il s'agit d'offrir la priorité à la mobilité douce, le temps de la belle saison.
Publié: il y a 26 minutes
Les quais seront entièrement dédiés aux piétons et cyclistes, durant les weekends de 8h à 20h, jusqu'au 21 septembre.
Photo: Keystone
Ellen De Meester - Journaliste Blick
Ellen De MeesterJournaliste Blick

On peut reconnaître l'été lausannois de plusieurs façons: à ses terrasses fourmillantes, ses plages bondées, ses glaciers pris d'assaut et... ses quais fermés à la circulation. Ainsi que viennent de l'annoncer la Ville de Lausanne et la Police municipale, les voitures seront à nouveau bannies des quais d'Ouchy et de Belgique, en bordure de lac, durant les weekends et les jours fériés, entre 8h et 20h. Cette fermeture débutera le samedi 16 mai et s'étendra jusqu'à la fin de la belle saison, le 21 septembre 2026 compris. 

Le but, d'après un communiqué de la Police, est de laisser la population lausannoise profiter pleinement de ces quais, entièrement libérés pour les piétons, les cyclistes et les fans de roller. «Cette mesure vise à favoriser la cohabitation harmonieuse entre les différents modes de déplacement, sans compromettre l'accessibilité aux rives du lac», peut-on lire. 

Fréquence du m2 augmentée

Pour compenser cette fermeture, la ligne de bus n°24 sera déviée pour emprunter l'avenue de Denantou, tandis que le m2 verra sa fréquence augmentée le samedi «pour assurer un accès rapide à Ouchy et encourager l'utilisation des transports en commun», indique la Police. 

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Les riverains, ainsi que les véhicules de livraison pourront toujours circuler, tandis que l'accès aux cases «handicapés», les deux parkings alentours (Général Guisan et Tour Haldimand) et le parc à vélos de l'allée des Bacounis resteront ouverts. 

Petite exception: du 31 juillet à 10h au dimanche 2 août à 8h, les quais seront totalement fermés pour céder le passage au Tour de France femmes 2026, rappelle la Police municipale. 

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