La 20e édition de BDFIL à Lausanne a attiré 35'030 visiteurs en deux semaines. Ce festival dédié à la bande dessinée a mis à l’honneur l’autrice Mirion Malle et une délégation québécoise, offrant 136 ateliers et rencontres.

A Lausanne, BDFIL confirme son succès avec plus de 35'000 visiteurs

A Lausanne, BDFIL confirme son succès avec plus de 35'000 visiteurs

ATS Agence télégraphique suisse

Pour sa 20e édition, BDFIL a accueilli 35'030 personnes durant deux semaines à Lausanne, une affluence stable par rapport à l'an dernier. Plus de 180 classes ont aussi découvert l'univers de la bande dessinée à travers 136 ateliers, conférences et rencontres.

Pour marquer cette édition anniversaire, BDFIL a proposé diverses expositions inédites et mis à l'honneur plusieurs autrices et auteurs, dont Mirion Malle, invitée d'honneur cette année.

Pour son premier week-end, le festival s'est mis aux couleurs du Québec. «Une délégation de douze artistes a permis au public de découvrir la richesse et la diversité d'une scène en pleine effervescence», souligne dimanche le comité d'organisation dans un communiqué.

21 édition déjà programmée

Quant au deuxième week-end, il a, par exemple, proposé une initiation au dessin avec Mayana Itoïz, laquelle est venue prolonger l'exposition du «Loup slip». Autres temps forts: les divers concerts et la table ronde sur l'humour réunissant Guillaume Meurice et Sandrine Deloffre.

BDFIL a aussi proposé, deux semaines durant, 150 visites spécialement conçues pour favoriser l'accès à la culture et l'inclusion.

La 21e édition est d'ores et déjà programmée du 19 avril au 2 mai 2027. D'ici là, BDFIL poursuit sa programmation annuelle autour du thème de l'eau, avec notamment l'exposition «Bulles d'eau» au Parc de Milan jusqu'au 25 septembre.