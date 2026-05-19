Lors de sa venue à Genève, Meghan Markle s'est vu offrir un sac de chocolats Läderach. Cette photo, qui a déjà fait le tour du monde, pourrait bien redorer le blason de l'entreprise suisse.

La duchesse Meghan Markle booste sans le savoir l'image mondiale de Läderach

La duchesse Meghan Markle booste sans le savoir l'image mondiale de Läderach

Flavia Schlittler

Meghan Markle fait de nouveau la Une des journaux, cette fois pour sa visite à Genève. La duchesse de Sussex a participé ce dimanche à un événement de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), dont l'attraction principale était l'installation lumineuse «Lost Screen Memorial».

Celle-ci rend hommage à 50 enfants et adolescents victimes de cyberharcèlement et de violence numérique. Lors de son inauguration, Meghan Markle a tenu à alerter sur les dangers de la haine en ligne, des algorithmes manipulateurs et des réseaux sociaux pour les jeunes, rappelant que ces victimes «n'étaient pas des statistiques», mais des personnes avec une famille, des rêves et un avenir.

Du chocolat suisse pour la duchesse

Un moment de cet évènement a particulièrement marqué les esprits: une petite fille a offert à Meghan Markle un sac de chocolat du fabricant suisse Läderach. Cette brève scène s'est rapidement propagée dans le monde entier, mettant en lumière deux noms qui divisent depuis des années.

Depuis le «Megxit» en 2020, la duchesse est au cœur de nombreuses polémiques. Pour certains, elle incarne une voix forte contre les structures royales traditionnelles. Pour d'autres, elle est une traîtresse à la famille royale britannique.

De son côté, l'entreprise chocolatière suisse fait elle aussi face à des difficultés depuis des années. Depuis un documentaire diffusé par SRF en 2023, l'entreprise familiale est sous le feu des critiques, notamment après des témoignages d'anciens apprentis dénonçant des méthodes disciplinaires tyranniques dans un centre de formatin privé à Saint-Gall. L'affaire a eu des répercussions internationales: plusieurs partenaires ont rompu leurs liens avec Läderach. Même le Festival international du film de Zurich a mis fin à sa collaboration.

«Une aubaine» pour Läderach

La direction actuelle de l'entreprise, autour du CEO Johannes Läderach, cherche aujourd'hui à redorer l'image de la marque. Elle insiste sur sa rupture avec le passé et affirme que la génération actuelle n'est pas responsable des faits reprochés à l'époque.

L'expert en marketing Ferris Bühler estime que l'impact médiatique de la séquence de Meghan Markle possède un énorme potentiel. «Pour Läderach, c'est évidemment une aubaine en matière de relations publiques. Cette image où Meghan Markle apparaît avec son petit sac a fait le tour du monde en quelques heures. Aucune compagnie publicitaire ne peut obtenir des images aussi précieuses.»

« Cette association a presque quelque chose d'ironique: la rencontre de deux marques prestigieuses qui suscitent des discussions passionnées Ferris Bühler, expert en marketing »

Il ajoute que la situation est intéressante à un autre niveau: «Ces dernières années, Läderach a été au centre de vifs débats publics, tout comme Meghan Markle, qui divise également l'opinion. Cette association a presque quelque chose d'ironique: la rencontre de deux marques prestigieuses qui suscitent des discussions passionnées. Cela génère de l'attention, qui est bien entendu la ressource la plus précieuse pour vendre un produit.»

Un glamour éphémère

Ferris Bühler va même plus loin: «A court terme, c'est clairement un gain d'image. La marque apparaît soudainement encore plus internationale, prestigieuse et désirable. Le facteur crucial sera la manière dont l'entreprise saisira cette opportunité pour remettre en avant son savoir-faire. Car le glamour des célébrités est comme le goût du sucre: éphémère.»

Interrogé par Blick au sujet de la photo, Läderach écrit: «Cette petite fille sait manifestement comment accueillir nos invités. Bien sûr, nous nous réjouissons de cette appréciation. Mais l'effet ne peut pas être mesuré en chiffres concrets pour le moment.»