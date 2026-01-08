DE
Le leader Läderach est prévenu
Le célèbre chocolatier genevois Favarger par à l'assaut de la Suisse alémanique

Le chocolatier Favarger va s'implanter à Zurich et à Bâle. En s'exportant outre-Sarine, la maison genevoise entend mettre la pression sur Läderach, leader suisse du marché. Pour y parvenir, l'institution romande mise sur une formule spéciale adressée à ses clients.
Favarger va désormais pouvoir vendre son chocolat en Suisse alémanique.
Patrik Berger

A Genève, rares sont ceux qui ne connaissent pas le chocolat Favarger, véritable institution de la Cité de Calvin. Fondée en 1826 et installée à Versoix, la célèbre maison fêtera ses 200 ans cette année.

En Suisse alémanique, en revanche, l’entreprise est principalement connue des initiés. Une situation que le chocolatier genevois entend désormais changer. Favarger a donc décidé de conquérir la Suisse alémanique et de s’attaquer frontalement à Läderach, leader du marché basé à Ennenda, dans le canton de Glaris.

Le maison genevoise s'apprête en effet à un une boutique sur la très hupée Bahnhofstrasse de Zurich, rapporte l’«Aargauer Zeitung». Fait tout sauf anodin: l'enseigne sera située à proximité immédiate du magasin Läderach et de la Confiserie Bachmann.

En s'implantant dans la ville de Zwingli, Favarger voit grand. La maison genevois souhaite que ce nouveau point de vente ressemble non pas à un chocolatier classique, mais à une «boutique haut de gamme au cadre élégant, avec une dimension expérientielle».

Favarger débarque à Bâle

Au cœur du projet figure un «Atelier du Chocolat», où les clientes et clients pourront fabriquer eux-mêmes leurs créations. «Petits et grands pourront s’y glisser dans la peau de maîtres chocolatiers et créer leurs propres chocolats sous la conduite de professionnels», explique le porte-parole de Favarger, Hugo Bottin, à l’«Aargauer Zeitung».

Particularité notable: la confiserie devrait aussi ouvrir le dimanche, contrairement à celle de Läderach. Un atout qui ne devrait pas manquer d'attirer les nombreux touristes fortunés qui arpentent la Bahnhofstrasse.

Zurich marquera la première implantation de Favarger en Suisse alémanique, mais pas la dernière. Des recherches menées par Blick démontrent que les Genevois souhaitent aller encore plus loin en ouvrant un point de vente sur la Freie Strasse de Bâle, principale artère commerçante de la ville.

Le poste de responsable de la future boutique bâloise est d’ailleurs déjà mis au concours. Là aussi, un détail en dit long sur la stratégie de la maison romande: l’emplacement retenu se situe, comme à Zurich, à deux pas d’un magasin Läderach.

