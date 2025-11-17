Les marques proposent chaque année de nouveaux produits dans les supermarchés suisses. Les consommateurs locaux ont élu les meilleurs nouveaux produits pour l'association Promarca. Blick présente le top 5.

Ces cinq produits qui ont le plus cartonné dans les supermarchés en 2025

Ces cinq produits qui ont le plus cartonné dans les supermarchés en 2025

Et ce ne sont pas les chips Aromat

1/5 Le fabricant de chips Zweifel a remporté le prix «Promarca Star of the Year 2025». Photo: Zweifel

Michael Hotz

Il n'est pas rare de tomber sur un produit de marque que l'on ne connait pas au supermarché. Rien d'étonnant à cela: pas moins de 8750 nouveaux produits ont été lancés en Suisse l'an dernier. L'association suisse des produits de marque, Promarca, a d'ailleurs récompensé les meilleurs nouveaux produits lors de son forum à Interlaken, dans le canton de Berne.

Le classement repose sur une présélection réalisée par les analystes de marché de Nielsen. Ensuite, 1000 consommateurs suisses ont désigné les vainqueurs lors d'un sondage. Blick présente le top 5 des produits les plus appréciés.

5) Lindt Dubai Style Chocolate

Photo: Lindt

Souvenez-vous. Il y a un an, le chocolat Dubaï avait fait une arrivée tonitruante. Tout le monde s'est rapidement rué sur ces tablettes de chocolat fourrées à la crème de pistache et aux cheveux d'ange. Le fabricant de chocolat zurichois Lindt a pris le train en marche et a commercialisé ses tablettes de 150 grammes chacune pour 14,95 francs. Malgré le prix élevé, les fans se sont rués dessus.

Plus tard, l'entreprise appartenant à Ernst Tanner a eu des démêlés avec la justice pour avoir utilisé le terme «chocolat de Dubaï». Coup de maître: Lindt appelle désormais son produit «Dubai Style Chocolate» et continue ainsi de séduire les consommateurs locaux.

4) Super Bock Mini

Photo: Super Bock Group

Le produit en quatrième position surprend à deux égards. Premièrement, il ne provient pas d'une entreprise suisse. Deuxièmement, c'est une boisson connue depuis longtemps – qui existe maintenant en format réduit. La Super Bock Mini est une bière blonde produite par la brasserie portugaise du même nom, conditionnée dans une bouteille en verre de 200 ml.

Super Bock a conquis les supermarchés suisses depuis des années. Et avec sa version mini, l'entreprise touche dorénavant la corde sensible des fans de bière qui veulent déguster leur boisson préférée en petite quantité.

3) Oreo Ice Cream Sandwich

Photo: Froneri

Oreo est un produit culte aux États-Unis. Quasiment tous les foyers américains possèdent un paquet de ces biscuits légendaires, produits par le géant américain de l'agroalimentaire Mondelez. L'engouement pour les Oreo a depuis longtemps traversé l'Atlantique pour atteindre l'Europe. Le géant luxembourgeois des glaces Froneri, auquel appartient Mövenpick, en a profité. Grâce à une licence, il commercialise désormais avec succès Oreo Ice Cream Sandwich en Suisse.

2) Frisco Extreme Blueberry & Cream

Photo: Froneri

Toujours chez Froneri: les Luxembourgeois produisent les glaces pour la marque Frisco de Nestlé, célèbre pour ses cornets. Il existe aujourd’hui d’innombrables variantes de crèmes glacées. Depuis janvier 2024, on trouve la variété «Blueberry & Cream», composée de crème glacée et de coulis de myrtilles.

1) Snacketti Paprika Claws

Photo: Capture d'écran YouTube

Le sacre 2025 de Promarca est décerné à une entreprise suisse traditionnelle: Zweifel. Le fabricant de chips, dont le siège se trouve à Spreitenbach (AG), a particulièrement séduit les consommateurs suisses avec sa variété Snacketti Paprika Claws. «Snacketti crée du lien entre les générations: Paprika Claws réinterprète un symbole de jeunesse», déclare Christoph Zweifel, le patron de Zweifel. Tout récemment, ce dernier a réussi un autre coup de génie: l'entreprise culte a lancé sur le marché des chips au goût Aromat.