1/5 Ce chocolat très convoité arrive maintenant dans les rayons du commerce de détail suisse. Photo: imago/Matthias Rietschel

Robin Wegmüller

Vous avez probablement déjà déjà entendu parler de l'engouement pour les chocolats Dubaï. Mais jusqu'à présent, ils n'étaient disponibles que pour très peu de personnes. Samedi dernier, Lindt & Sprüngli a vendu 500 tablettes au siège de Kilchberg ZH. Certains fans ont attendu toute la nuit pour obtenir l'un des chocolats limités et faits à la main. La tablette de 150 grammes a été vendue au bout de trois heures seulement. Des dizaines de clients ont dû repartir déçus.

Mais à présent, le chocolat Dubaï est disponible pour tous! Seulement toutefois chez un détaillant, comme l'a appris Blick. Depuis vendredi, une tablette de 100 grammes est disponible dans 370 filiales Coop et Coop-to-go dans toute la Suisse. Le chocolat coûte 8,95 francs, il est donc 6 francs moins cher que les tablettes fortement limitées de Lindt & Sprüngli. Le nombre de pièces chez Coop est également limité. Dans un premier temps, il y aura 20'000 tablettes. Mais le détaillant bâlois s'attend à une forte demande et est en contact avec le fournisseur, comme l'a rapporté «20 Minutes».

Le chocolat Dubaï de Coop ne vient toutefois pas des Émirats arabes unis, mais des Pays-Bas. La fabrication consisterait là aussi en un travail manuel complexe.

D'autres distributeurs se font discrets

Coop est actuellement le seul détaillant à proposer ce chocolat à la mode. Mais chez Aldi, ce produit très apprécié pourrait être disponible l'année prochaine. «Nous étudions actuellement l'introduction du chocolat Dubaï comme article promotionnel possible pour le printemps 2025», indique-t-on chez le discounter. Un peu trop tard pour offrir un cadeau de Noël sucré, donc.

Chez Denner, on ne se fait pas d'illusions. Une intégration dans l'assortiment standard n'est pas prévue. Mais on examine dans quelle mesure une offre promotionnelle pourrait être intéressante.

Migros renonce

Migros est le seul détaillant à se distancer pour l'instant du chocolat Dubaï. «Nous considérons le chocolat Dubaï comme un complément intéressant sur le marché mondial du chocolat», explique la porte-parole Carmen Hefti. «Cette texture particulière est sans aucun doute fascinante, mais elle représente un défi industriel, comme l'ont montré nos premiers tests.»

Migros continue donc de miser sur son chocolat Frey, qui a fait ses preuves. Un chocolat fourré à la praline et à la pistache y existe déjà depuis longtemps.

Lidl suit avec intérêt les développements sur le marché. Le discounter ne donne toutefois pas plus d'informations. L'avenir nous dira quelle est la demande réelle pour ce chocolat. Il est bien possible qu'en plus de Coop, d'autres distributeurs prennent le train en marche.