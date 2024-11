1/4 Grâce à des centaines de vidéos de Tiktok, un engouement s'est créé autour du chocolat Dubaï. Photo: Screenshot Tiktok/mariavehera257

Patrik Berger

Aucun aliment ne fait actuellement l'objet d'un tel engouement que le chocolat Dubaï. Il s'agit d'une tablette de chocolat fourrée d'une épaisse crème à la pistache et de cheveux d'ange. Ce sont des fils de pâte frits, comme on en trouve depuis des siècles dans la cuisine orientale. Le chocolat Dubaï est à la fois crémeux et croustillant. Il est devenu viral sur TikTok, attirant une la jeune clientèle qui n'hésite pas à payer le prix fort pour savourer un aliment tendance.

Le chocolat Dubaï est donc une affaire qui roule. Les vidéos de recettes montrant comment réaliser le fameux chocolat soi-même à la maison se multiplient de jour en jour sur les réseaux sociaux.

Lindt & Sprüngli a caché son jeu

Fin octobre, Nestlé et Lindt & Sprüngli se sont montré prudent, face à Blick. Il y a quelques jours encore, l'entreprise disait simplement observer le marché de près, mais ne pas avoir de projets concrets en ce qui concerne le chocolat Dubaï. Il s'avère maintenant que c'était une feinte! En effet, Lindt & Sprüngli a bien caché son jeu, car elle lancera le 9 novembre prochain une édition limitée de chocolat Dubaï.

«La tablette de 150 grammes sera proposée dans des boutiques Lindt sélectionnées en Suisse au prix de 14,95 CHF», explique une porte-parole de Lindt & Sprüngli à Blick. La «Lindt Dubai Chocolade Edition», c'est ainsi que se nomme le produit tendance, sera disponible à partir de la mi-novembre «en quantité très limitée», poursuit-elle. Un coup d'œil sur l'Allemagne montre ce que «limité» peut signifier: seules 1000 tablettes y sont vendues, par exemple. Pour la modique somme de... 14,99 euros.

Emballé et numéroté à la main

Mais tout cela est avant tout une vaste opération de communication. Sur Instagram, Lindt & Sprüngli fait de la publicité pour le chocolat Dubaï: «Laissez-vous entraîner par nos Maîtres Chocolatiers Lindt dans un voyage dans le monde étonnant et luxueux du Chocolat Dubaï, dans lequel tradition et innovation se fondent», peut-on lire. Et: «En raison de sa recette particulière, les tablettes sont fabriquées, emballées et numérotées à la main.»

Lindt & Sprüngli a trouvé la recette parfaite, pour continuer d'alimenter l'engouement pour le chocolat Dubaï.