Tous les produits fabriqués par des moines cartonnent

Le fromage tête de moine vient du Jura et du Jura bernois, plus précisément, de l'abbaye de Bellelay. Photo: Keystone

Lucie Fehlbaum Journaliste Blick

De moins en moins de moines, mais toujours plus de biscuits et autres encens parfumés: c'est ainsi que pourrait se résumer cette information de l'émission «Basik», sur la RTS. Les moines misent en effet de plus en plus sur la vente de produits artisanaux pour assurer leurs revenus.

Et le public adore! Cette tradition vit une nouvelle jeunesse et les gens «ont confiance» dans les produits et les recettes des religieux, explique à «Basik» la sociologue Isabelle Jonveaux. Ces derniers aussi bien des savons que du rosé ou de la bière.

75 millions de bénéfices par an

Au marché de Saint-Maurice (VS), 25 communautés religieuses de Suisse et de France se rencontrent pour vendre leurs produits. À Einsiedeln (SZ), un million de visiteurs se presse par année. Le magasin de 240 m2 propose 3000 articles allant de souvenirs religieux aux vins et liqueurs.

Bien que le chiffre d’affaires du secteur ne soit pas documenté en Suisse, la France estime que son marché monastique rapporte 75 millions de francs annuellement. Les moines financent ainsi de plus en plus de laïcs pour entretenir leurs monastères, n'étant plus toujours suffisamment nombreux pour tout y entretenir.