En révélant son plus grand secret, Alessia, étudiante zurichoise de 23 ans, a remporté un week-end de rêve en cabriolet. Elle raconte son aventure… et les réactions qu’a suscité sa confidence très personnelle.

1/5 Début du week-end ! La gagnante Alessia à son arrivée à l'hôtel The Cambrian à Adelboden BE. Photo: mis à disposition

Article rémunéré, présenté par MINI

Dire la vérité a du bon: en révélant son plus grand secret, Alessia, 23 ans et originaire de Zurich, a remporté un week-end à bord de la nouvelle MINI Cooper Cabrio, nuitée comprise à l’hôtel design The Cambrian à Adelboden (BE). Dans le cadre de notre sondage, l’étudiante a expliqué qu’elle ne pouvait pas s’endormir sans sa peluche (voir vidéo ci-dessous). «Quand j’ai un date à la maison, je dois la planquer.»

Ce petit secret a visiblement touché beaucoup de monde: Alessia a raflé 50% des voix face aux six autres «grands secrets» lors du vote. «J’ai été très surprise et ravie de gagner!», dit-elle. «C’est la première fois que je gagne quelque chose. Et le week-end en cabriolet était juste génial!»

Cheveux au vent et musique à fond

La route jusqu’à Adelboden, via Lucerne et le col du Brünig, s’est transformée en escapade de rêve pour Alessia. «Nous avons eu de la chance avec la météo et nous avons pu rouler tout le temps avec la capote ouverte», raconte-t-elle. Le trajet à bord de la MINI Cooper Cabrio a été un vrai moment de liberté. «Dès que je le pouvais, j’appuyais un peu sur l’accélérateur; la MINI Cooper en a sous le capot! Et avec le vent dans les cheveux… j’ai souvent levé la main en l’air, juste pour le fun», se souvient-elle en riant.

Sa meilleure amie, qui l’accompagnait pendant le week-end, s’est quant à elle occupée de la musique. Les deux jeunes femmes ont donc traversé l’Oberland bernois sur du R’n’B, des chansons actuelles mais aussi... des tubes d’ABBA. «C’était un vrai plaisir!»

La nouvelle MINI Cooper Cabrio: «Always open» La nouvelle génération de la MINI Cooper Cabrio vient compléter la famille MINI avec un modèle aux caractéristiques uniques. «Always open»: en seulement 18 secondes, le toit se replie automatiquement, offrant aux conducteurs et aux conductrices une immersion instantanée dans l’expérience karting, avec le vent dans les cheveux et le soleil sur la peau. Que ce soit en ville, sur les petites routes ou sur l’autoroute, la MINI Cabrio incarne une liberté absolue et un plaisir de conduite inégalé. La nouvelle génération de la MINI Cooper Cabrio vient compléter la famille MINI avec un modèle aux caractéristiques uniques. «Always open»: en seulement 18 secondes, le toit se replie automatiquement, offrant aux conducteurs et aux conductrices une immersion instantanée dans l’expérience karting, avec le vent dans les cheveux et le soleil sur la peau. Que ce soit en ville, sur les petites routes ou sur l’autoroute, la MINI Cabrio incarne une liberté absolue et un plaisir de conduite inégalé. Réserver une course d'essai

Excursion au lac d’Oeschinen

Après une nuit à l’hôtel et un déjeuner royal sur la terrasse (œufs brouillés, fromage, fruits…), les deux amies ont pris la direction du lac d’Oeschinen. Encore une fois, Alessia a vécu un pur plaisir de conduite: «C’était particulièrement agréable de conduire dans les virages», déclare-t-elle avec enthousiasme. «Les 45 minutes après Kandersteg sont passées à une vitesse folle.»

Une fois sur le lieu de l’excursion, les deux femmes ont également pris de la hauteur: «Nous sommes montées en télécabine jusqu’au lac d’Oeschinen et nous nous sommes offert une descente sur la piste de luge d’été. «Ça allait hyper vite!»

Le séjour s’est terminé en douceur pour Alessia et son amie: dans le spa de l’hôtel The Cambrian, avant un bon souper, puis un film dans la chambre. Mais Alessia n’a pas pu s’endormir comme d’habitude, car sa peluche n’était pas du voyage. «D’habitude, je ne l’emmène pas en voyage. Mais cette fois-ci, je voulais la prendre avec moi! Malheureusement, je l’ai oubliée...»

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

«Beaucoup se sont reconnus dans mon secret»

Depuis sa révélation, Alessia a reçu de nombreux messages: «Certains ont trouvé ça drôle, d’autres m’ont dit qu’ils faisaient exactement pareil. J’ai réalisé que ce sujet parle à plein de gens de ma génération: jusqu’à quand peut-on garder une peluche? Est-ce qu’un adulte peut encore en avoir une sans que ce soit bizarre? J’ai constaté que beaucoup de gens s’identifiaient à moi.»

Après la restitution de la MINI Cooper Cabrio au siège principal de Dielsdorf (ZH), l’étudiante a retrouvé son quotidien. Elle a dû retrouver son job d’étudiante le même jour. Mais Alessia gardera un souvenir magnifique de ce week-end. «L’hôtel était super, avec une vue incroyable et un personnel très serviable. Et la conduite de la Cabrio était tout simplement géniale.»

Elle envisage même d’en faire sa première voiture le moment venu. «Quand on a goûté à cette sensation de liberté au volant d’une décapotable, on n’a plus envie de s’en passer!»