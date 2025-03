Quel est le secret d'Alessia?

En bref Les cabriolets symbolisent la liberté et la joie de vivre depuis le XVIIIe siècle.

Les conducteurs de cabriolets sont considérés comme ouverts, confiants et curieux de la vie.

Quand dans le Paris des XVIIIe et XIXe siècles, les voitures ouvertes à deux places emplissaient les rues, légères et cahotantes tout en offrant une excellente visibilité, elles furent surnommées «cabriolets», du verbe cabrioler qui signifie faire des bonds en l’air ou se renverser.

Un véhicule emblématique du mode de vie à la parisienne, qui a perduré jusqu’à aujourd’hui. «Dès le départ, le cabriolet a été considéré comme un véhicule jeune et rapide», écrit l’historien de l’art Joseph Jobé dans son traité «Au Temps des cochers: histoire illustrée du voyage en voiture attelée du XVe au XXe siècle».

Un avis que partagent les psychologues. Brigitte Melzer-Lena, chercheuse spécialiste des modes de consommation, a par exemple écrit dans le magazine «Focus»: «Rouler à ciel ouvert, c’est afficher non seulement un état d’esprit positif, optimiste et aventureux, mais opter également pour un mode de transport romantique, attaché à une certaine sensualité.»

La nouvelle MINI Cooper Cabrio: «Always open» La nouvelle génération de la MINI Cooper Cabrio vient compléter la famille MINI avec un modèle aux caractéristiques uniques. «Always open»: en seulement 18 secondes, le toit se replie automatiquement, offrant aux conducteurs et aux conductrices une immersion instantanée dans l'expérience karting, avec le vent dans les cheveux et le soleil sur la peau. Que ce soit en ville, sur les petites routes ou sur l'autoroute, la MINI Cabrio incarne une liberté absolue et un plaisir de conduite inégalé.

«Une liberté sans limites»

En bref: rouler les cheveux au vent, c’est le bonheur à l’état pur. Un esprit d’ouverture qu’ont parfaitement identifié des marques telles que MINI. En effet, selon le constructeur, la MINI Cooper Cabrio incarne une combinaison «de lignes emblématiques et de sensations de Go-Kart, associées à une liberté sans limites et à des émotions fortes». La MINI Cooper Cabrio est l’un des modèles favoris en Suisse pour les amatrices et amateurs de conduite à ciel ouvert. Sans compter que MINI vient de présenter son tout dernier modèle de cabriolet. La garantie d’un plaisir de conduite inégalé, selon Stefan Richmann, directeur de la marque. Une voiture qui incarne parfaitement l’esprit d’ouverture du constructeur.

Rien à cacher

Une ouverture d’esprit qui, selon les psychologues, peut également être attribuée aux conductrices et conducteurs. Autrement dit, les amatrices et amateurs de cabriolets aiment se montrer, s’affichent fièrement en public et n’ont rien à cacher.

Ou peut-être que si, justement. Nous avons fait le test dans la rue. Pas auprès des conducteurs et conductrices de cabriolet, mais auprès de ceux et celles qui rêvent de le devenir. Qui a osé nous révéler son secret et a ainsi tenté de gagner un week-end avec la nouvelle MINI Cooper Cabrio ainsi que deux nuitées à l’hôtel design The Cambrian à Adelboden (BE)? Découvrez en vidéo les confessions recueillies pour notre enquête!

Et maintenant, en toute honnêteté: à quel point souhaitez-vous vous prêter au jeu? Participez au concours et prouvez-nous que le cabriolet est fait pour vous! Retrouvez tous les détails de la participation ci-dessous.

