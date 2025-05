Article rémunéré, présenté par Kia.

La Kia EV4 100 % électrique arrive sur le marché cet automne. Mais vous pourriez l’avoir avant tout le monde. Pour votre contenu. Pour votre idée. Pour une mise en scène que vous seul·e pouvez imaginer.

Nous recherchons une créatrice ou un créateur pour mettre en scène la nouvelle EV4. Pas comme une égérie publicitaire, mais comme un·e artiste avec du style et un véritable sens de l’impact visuel. Ce qui compte, c’est que votre histoire soit crédible et que vous compreniez ce qui rend cette voiture si particulière. La Kia EV4 n’est pas une voiture compacte classique. C’est une sculpture roulante au langage visuel audacieux. Une voiture qui ne passe pas inaperçue, mais qui réclame la scène. Et c’est précisément ce que vous devez lui offrir.

Vous proposez l’idée. Un jury sélectionne ses favoris. Nous fournissons la voiture. Ensemble, nous choisissons le lieu de tournage. La EV4 est livré. Il est là. Vous tournez. Et vous racontez la EV4 tel que vous la voyez.

Vous disposez d’une journée pour le tournage, et d’une autre pour le montage et les finitions. Notre équipe vidéo vous accompagne pendant toute la production et documente le processus sous la forme d'un making-of publié en parallèle de votre vidéo.

Votre vidéo et notre regard en coulisses seront diffusés sur les canaux de Kia et/ou de Ringier. Avec votre signature. Et la visibilité que mérite un bon contenu.

Mais un bon contenu mérite plus que des likes. C’est pourquoi, en plus de la visibilité et de la reconnaissance, vous recevrez un week-end bien-être à l’hôtel Bad Horn au bord du lac de Constance, avec une EV4 à disposition pendant une semaine. Deux jours de calme, de lac et de style à deux. Et une voiture à la hauteur de votre regard.

Ce qui est interdit rend les choses intéressantes:

Pas de scènes de conduite sur route. Pas de trajets classiques. Mais une liberté créative dans un cadre réduit. Une bonne histoire n’a pas besoin de bruit. Elle a besoin d’une idée claire.

Comment participer:

Envoyez-nous vos comptes Instagram, YouTube et/ou TikTok, et décrivez votre idée de contenu en trois phrases maximum. Montrez-nous comment vous pensez, comment vous travaillez, comment vous racontez. Montrez-nous ce que vous voyez dans la EV4 – avant même qu’elle n’apparaisse sur la route.

Vous êtes créateur·rice, réalisateur·rice, storyteller, motion designer, photographe, influenceur·se ou un peu tout cela à la fois ? Alors postulez d’ici au 6 juin 2025 via le formulaire.

Un mot sur le ton: nous ne cherchons pas de clickbait. Pas de feu d’artifice d’effets. Pas de recyclage de tendances. Mais du fond. Du style. Du caractère. Et un contenu qui marque les esprits.

La voiture est prête. La caméra va bientôt tourner. Il ne manque plus que vous.

Dès l'automne 2025, le Kia EV4 100 % électrique sera disponible sur le marché suisse. Avec ses lignes épurées, ses phares à LED marquants et ses détails futuristes, il redéfinit les codes du segment compact. Le EV4 repose sur la plateforme modulaire E-GMP et offre, selon la batterie choisie, jusqu'à 630 kilomètres d'autonomie (norme WLTP). Une motorisation à traction avant de 204 chevaux assure une accélération dynamique. La batterie se recharge de 10 à 80 % en environ 30 minutes. Son habitacle spacieux et pratique, fabriqué à partir de matériaux durables, dispose d'un éclairage d'ambiance, d'un accoudoir pivotant et d'un écran panoramique de 30 pouces, offrant un accès facile aux fonctions innovantes et au système d'infodivertissement. Qu'il soit vu comme un objet de design ou un partenaire fiable au quotidien, le EV4 donne une nouvelle forme à la mobilité électrique.