Deux marques suisses emblématiques unissent leurs forces: dès décembre, Zweifel lancera des chips saveur Aromat! Une collaboration née d’une idée qui était devenue virale sur les réseaux sociaux l'été dernier.

De nombreux Suisses en rêvaient: Zweifel lance les chips à l'Aromat!

1/6 Les chips Zweifel à l'Aromat seront disponibles dès décembre. Photo: Zweifel

Michael Hotz

Difficile de faire plus suisse: Zweifel et Aromat, deux marques emblématiques du pays, viennent de nouer un partenariat prometteur: le fabricant zurichois de chips et le groupe américain Unilever, propriétaire du célèbre assaisonnement Knorr Aromat, viennent en effet d'annoncer dans un communiqué commun le lancement d'une gamme de chips au goût d’Aromat.

Le nouveau produit sera disponible dès le 1er décembre dans tout le pays, sous la forme d’une édition limitée. Les chips seront produites dans l’usine Zweifel de Spreitenbach, en Argovie, avec des pommes de terre exclusivement suisses.

Emballement sur les réseaux sociaux

L’idée de cette collaboration ne vient pas des départements d’innovation des deux entreprises, mais bien des consommateurs eux-mêmes, explique le directeur général du fabricant suisse Christoph Zweifel. Cet été, un utilisateur de TikTok avait suggéré la création de chips à l’Aromat, déclenchant un véritable engouement sur la toile.

Zweifel et Unilever se sont donc saisis de la tendance et ont concrétisé l’idée en un temps record. L’entreprise zurichoise explique vouloir «rester à l’écoute des consommateurs et repérer les tendances dès leur apparition». Reste à voir si ces chips à l’Aromat séduiront aussi le grand public. Une chose est sûr: le potentiel culte est bien là.