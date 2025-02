Des supporters de football ainsi qu'un patron de restaurant zurichois appellent au boycott des produits Zweifel. Dans le «Tages-Anzeiger», Urs Zweifel, patron de l'entreprise de snacks et des chips, se défend et parle d'un «malentendu».

1/6 Depuis des années, les fans de football zurichois attendent un véritable stade pour les deux clubs de la ville. Photo: nightnurse images GmbH

Gabriel Knupfer

Depuis des années, les fans de football zurichois attendent un nouveau stade pour les équipes phares de la ville. Par deux fois déjà, la population a donné son feu vert à la construction, mais les opposants au stade empêchent toujours le passage à l'action. Un recours est actuellement en cours.

Urs Zweifel, 55 ans, copropriétaire et directeur des entreprises Zweifel Chips & Snacks et Zweifel 1898, une entreprise de vins et de boissons, est devenu l'ennemi numéro un des supporters. En effet, des rumeurs circulent, l'accusant de tirer les ficelles dans l'ombre pour empêcher la construction du stade.

«Je ne suis pas le maître d'œuvre»

Le patron du FCZ Ancillo Canepa, les anciennes stars de Grasshopper et les groupes de supporters des deux clubs boycottent donc depuis quelque temps les chips et les vins Zweifel. Cette semaine, l'entrepreneur du milieu gastronomique Christian Kramer s'est joint au mouvement. D'autres propriétaires de restaurants zurichois suivront peut-être son exemple.

Le patron de Zweifel se défend dans le «Tages-Anzeiger» contre ces reproches: «Je ne suis pas le maître d'œuvre derrière les recours contre le stade», déclare-t-il au journal. Il n'est pas non plus un recourant. Urs Zweifel parle d'un «malentendu».

Don à l'association des opposants

On ne sait pas qui se trouve réellement derrière ce recours et les déclarations d'Urs Zweifel ne peuvent pas être vérifiées. Toutefois, l'entrepreneur a fait en 2022 «un don important» à l'association «Pro lebenswertes Zürich – Limmatraum», dans laquelle sont organisées de nombreuses oppositions au stade. Il ne veut pas dire combien il a donné.

Urs Zweifel précise que ce n'est pas la construction du stade qui le dérange, mais plutôt les deux tours de 137 mètres censées assurer son financement. Il n'est toutefois pas membre de l'association, ne participe pas à ses activités et il n'a aucune influence sur le recours en cours.

Des collaborateurs insultés

Le recours contre le stade est actuellement examiné par le tribunal administratif de Zurich. Toutefois, son jugement pourra être contesté devant le Tribunal fédéral. Une autre plainte reste également possible, pouvant entraîner une nouvelle procédure en trois instances. Urs Zweifel précise qu'il ne souhaite pas faire de don supplémentaire pour ce marathon juridique.

En raison de l'appel au boycott, il doit souvent se justifier devant ses clients qui aiment le football. Des collaborateurs auraient également été insultés et le siège de l'entreprise aurait été recouvert de graffitis. «Sur Internet, des appels à la violence sont lancés de manière isolée. J'espère vraiment que rien de grave ne se passera», conclut-il.