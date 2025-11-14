Dernière mise à jour: il y a 5 minutes

Les chips Zweifel à l'Aromat étaient pour beaucoup une lubie. Mais elles sont pourtant devenues réalité. A peine après avoir été lancés, le snack le plus attendu des Suisses s'est retrouvé en rupture de stock. Un internaute a donc tenté de tirer profit de cette pénurie.

Un internaute vend des chips à l'Aromat à prix d'or sur Ricardo.ch

Un internaute vend des chips à l'Aromat à prix d'or sur Ricardo.ch

1/6 Une distribution de la nouvelle «Fan Edition» de Zweifel a provoqué une grande affluence à Zurich. Photo: Screenshot Ricardo

Alexander Terwey

Un engouement rarement vu pour de simples chips. Jeudi 13 novembre, le célèbre producteur suisse Zweifel a organisé à Zurich une distribution en avant-première de ses nouvelles chips à l'Aromat, dont la sortie en rayon est attendue le 1er décembre.

Dès midi, une file gigantesque s’est formée devant un stand spécial installé à la gare de Stadelhofen, à Zurich. Les jeunes se sont précipités en nombre pour obtenir cette denrée rare. Et bien leur en a pris: les paquets se sont envolés en un rien de temps.

Cette pénurie éclair a rapidement donné des idées à un internaute qui s'est empressé de mettre en vente les paquets qu'il avait achetés sur la plateforme Ricardo.ch. «Pour les goûter avant tout le monde», peut-on lire sur son annonce. Une offre appétissante... tant qu'on ne regarde pas le prix. L'enchère de départ est fixée à 60 francs les 150 grammes. Le prix pour achat immédiat s'élève lui à 150 francs, sans compter les 15 francs de frais postaux.

Photo: Screenshot Ricardo

Le vendeur précise qu'en cas d'envoi postal, il est «impossible de garantir que les chips arrivent parfaitement intactes». Pour l'heure, aucun acheter ne s'est encore manifesté.

Un trend TikTok devenue virale

Les chips Zweifel à l'Aromat n'auraient jamais dû voir le jour. Mais les réseaux sociaux ont changé la donne. Pendant plusieurs mois, un utilisateur TikTok, actif sous le pseudonyme dabbax, a publié des images de paquets de chips imaginaires, comme des «Zweifel Riz Casimir» ou des «Zweifel Ovomaltine Crunchy Cream». Aucune de ses «créations» n’a toutefois autant enthousiasmé que les chips à l’Aromat, qui ont généré plus de 400'000 vues.

Ce succès a poussé Zweifel à produire une véritable «Fan Edition» des chips à l'Aromat. Sur son site, le fabriquant suisse explique: «A l’été 2025, le créateur dabbax a proposé cette combinaison sur les réseaux sociaux. L’idée est devenue virale, et il nous est vite apparu clair que cette saveur devait intégrer notre assortiment.» L’entreprise dit avoir testé, ajusté et réassaisonné ses chips en étroite collaboration avec Aromat jusqu’à obtenir la version finale.