Publié: il y a 48 minutes

Le festival du chocolat Chocolatissimo à Neuchâtel a attiré près de 10'000 gourmands cette année. L'événement, dédié au thème du fantastique, a proposé de nombreuses activités et un concours d'apprentis présentant des pièces montées spectaculaires.

Le festival du chocolat à Neuchâtel a rassemblé 10'000 personnes

Le festival du chocolat à Neuchâtel a rassemblé 10'000 personnes

Démolition d'un temple aztèque en chocolat, le 10 novembre 2018, à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel. (Image d'illustration) Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

Près de 10'000 personnes ont profité de cette semaine pour découvrir la magie du chocolat lors de la 12e édition de Chocolatissimo à Neuchâtel, dédiée cette année au fantastique. Les apprentis ont démontré leur savoir-faire lors de l'exposition des pièces montées.

Sortie nocturne, projection de films, dégustations de toutes sortes de gourmandises, ateliers pour enfants: le public a répondu présent aux nombreuses activités proposées, ont indiqué samedi les organisateurs dans un communiqué.

Lors du concours, 33 apprentis du Centre de formation professionnelle neuchâtelois (CPNE) ont présenté des pièces montées habitées par des dragons, griffons, fées et autres créatures fantastiques. Trois jeunes femmes ont été primées, Alicia Augsburger en catégorie pâtisserie-confiserie, Eloïse Baumgartner dans la catégorie boulangerie-pâtisserie et Tiffany Zbinden dans celle de gestion du commerce de détail.

Au total, plus de 100 kilos de chocolat ont été dégustés, 8000 biscuits distribués à la fontaine à chocolat et 400 gnomes vendus. Les plaques spéciales Chocolatissimo 2025 - chocolat au lait blé soufflé / poivre du Bhoutan, chocolat blanc amandes / coco et chocolat noir cerise amarène / amaretti - resteront en vente jusqu'à épuisement des stocks. La prochaine édition aura lieu du 30 octobre au 7 novembre 2026.